Gustavo Bordet entregó 18 casas en Villa Elisa

"Destaco poder trabajar de manera mancomunada, sin pensar en otra cosa que no sea el bienestar general de la población. Y vamos a seguir haciéndolo de manera intensa en todo este tiempo que nos queda por delante”, destacó este viernes el gobernador Gustavo Bordet en Villa Elisa.

Acompañaron al gobernador el intendente de Concordia, Enrique Cresto, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el diputado nacional Tomás Ledesma, el senador provincial Mauricio Santa Cruz, el presidente de IAPV, Marcelo Bisogni; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; entre otros.

El gobernador dijo estar “contento” por poder tomar contacto con varias instituciones “con las que cuales trabajamos desde mucho tiempo atrás para ir concretando distintas acciones que tienden a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Villa Elisa”. “Es una ciudad en la que tengo muchos afectos y siempre me es muy grato estar y compartir estos momentos de gestión”, acotó.

Asimismo, agradeció a los clubes y asociaciones elisenses “con quienes tuvimos un intercambio muy positivo, porque allí está el cuidado de muchas personas y la contención de nuestros chicos y jóvenes, para ganar en salud y bienestar”.

Bordet Viviendas.jpg

También resaltó la labor conjunta con la intendenta Susana Lambert “desde inicios de gestión, con muchas cosas que empezamos y terminamos, las que están en curso de ejecución y otras que nos están quedando pendientes, como los desagües, que haremos por convenio”.

“El tiempo que nos queda de gestión aceleraremos la marcha para ir completando más acciones, que nos permitan alcanzar los objetivos que nos trazamos”, aseguró.

En la oportunidad, el gobernador entregó un aporte 56 millones de pesos para la ejecución de la obra de pavimento en avenida Libertad de la localidad.

Además dejó oficialmente inaugurada la obra ampliación red cloacal del plan totalizador, que contó con una inversión de más de 217 millones de pesos, financiada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), beneficiando casi a 12.000 vecinos.

Las autoridades también recorrieron la obra de la Asociación Manos Amigas y el Centro Cultural La Fragua.

Por su parte, la presidenta municipal de Villa Elisa, Susana Lambert, expresó: “Es un orgullo para nosotros, como elisenses, contar una vez más con la presencia del gobernador y máxime teniendo en cuenta la importancia del proyecto que hoy venimos a inaugurar, que es nada más y nada menos que la entrega de 18 viviendas”.

“Sabemos que en toda comunidad el desarrollo de la vivienda siempre es una necesidad y poder acceder 18 familias a este proyecto es realmente es un honor”, expresó Lambert y remarcó: “creo que es fruto del trabajo continuo que siempre se ha realizado con las autoridades provinciales y nacionales”.

Párrafo seguido, mencionó que además de esas 18 viviendas, “tenemos un plan de 22 viviendas que ya fue licitado y que seguramente en poco tiempo estará dando su inicio”. En ese marco, recordó: “También hemos podido avanzar y concretar una obra muy importante, como fue el plan totalizador de cloacas, de la mano de Enohsa, y muchísimos otros programas que estamos concretando y que están en vías de avance”, expresó.

“Para todo eso destaco siempre, desde el minuto uno, este buen vínculo y buen trabajo que hemos podido hacer con las autoridades provinciales y nacionales”, subrayó finalmente.

Al hacer uso de la palabra como ex titular del Enohsa, Enrique Cresto manifestó: “Las obras que gestionamos con el gobernador, como este Plan Totalizador de Cloacas, no se inauguran como un plan de vivienda o una cuadra de pavimento, porque van por debajo de la tierra. Pero les puedo asegurar, como les he dicho a los intendentes, que quien soluciona el problema de agua y saneamiento de su localidad permitirá que todos los nuevos barrios tengan su conexión de cloacas y garantizará un mejor estándar de vida a cada ciudadano'“.

Exponiendo los logros de la articulación Nación-Provincia, el actual intendente de Concordia continuó: “Es una satisfacción haber podido acompañar durante tres años y llevar una agenda importantísima de desarrollo de nuestro gobernador, plasmando más de 500 obras nacionales en la provincia, que no costaban gestionar cuando un mandatario lidera y conduce como Gustavo Bordet. Eso permite que cada uno de los 83 municipios y comunas tengan las obras que eran imposibles hacerlas con fondos municipales y hasta provinciales”.

En el marco del Programa Primero tu Casa, el gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), inauguró 18 viviendas en Villa Elisa.

Las unidades habitacionales las ejecutó la firma Verco S.A, están ubicadas en boulevard Arturo Illia, entre las calles El Yatay y Estrada, con una inversión de 111.529.371,38 pesos.

En Villa Elisa se construyeron nueve viviendas de un dormitorio y nueve más de dos dormitorios, una de ellas adaptada para situaciones especiales de discapacidad. Todas cuentan con comedor, cocina y baño, instalación eléctrica completa, previendo TV, teléfono y/o Internet, como así también instalación de gas combinado, de acuerdo a la disponibilidad de servicio. Cabe remarcar que se colocaron termotanques solares, que permitirán el ahorro energético.

En esta gestión de gobierno se licitaron con fondos nacionales 22 viviendas, que se encuentran en proceso de adjudicación y firma de contrato de la obra.

Además, se entregaron aportes a distintas instituciones de la ciudad por más de 17 millones de pesos. A la Asociación Civil Manos Amigas: cinco millones de pesos; a la Asociación La Fragua: 2,7 millones de pesos; al Club Recreativo San Jorge, tres millones de pesos; a la Escuela Nº 111 Juan Manuel Estrada: 2,5 millones de pesos, y al Club Atlético Villa Elisa: 3,8 millones de pesos.

En el departamento Colón, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) tiene en ejecución 25 obras, con una inversión de 1,424,866,852.63 de pesos. De las mismas tres se encuentran a iniciar; con un presupuesto de 502,598,633.58 pesos; nueve en ejecución con una inversión de 400,929,316.99 pesos y 13 finalizadas por 521,338,902.06 pesos.

La obra de ampliación de la red cloacal de Villa Elisa contempla la posibilidad de reemplazar una importante estación elevadora enclavada en plena zona urbana, por medio del desvío de los efluentes a una nueva estación elevadora, con una cloaca máxima de diámetro 400 mm en PVC, y una impulsión hasta las lagunas existentes en diámetro 315 mm en PVC. La nueva estación elevadora está proyectada no solo para desactivar la anterior que capta el 40 por ciento de los efluentes de la ciudad, sino para poder prestar el servicio a los nuevos barrios que se han ido generando y que en la actualidad no cuentan con el servicio cloacal y para futuras ampliaciones.