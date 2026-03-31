Gualeguaychú se prepara para un récord mundial: harán un alfajor gigante que busca hacer historia

Si bien se anuncia un producto de 750 kilos, esperan que finalmente supere los 1.000. La pyme de Gualeguaychú que lo elabora lo compartirá con la gente

“¿Se puede hacer un alfajor de 750 kilos para romper un récord mundial?”, comienza preguntando en un video de Instagram Paola Fernández, titular de una pyme dedicada a la fabricación de alfajores artesanales premium en Gualeguaychú. La propuesta surge en un contexto en el que el ingenio y el esfuerzo emprendedor se vuelven protagonistas. Y la ciudad del sur entrerriano se prepara para ser escenario de esta iniciativa tan ambiciosa como deliciosa: la elaboración de este alfajor promete convertirse en el más grande del país y del mundo, y marcar un nuevo hito en la producción artesanal.

La sola idea de un producto gigante de estas características ya despierta las ganas de probarlo. Sobre esta posibilidad, la Paola cuenta en el video: “Del 2 al 5 de abril lo vamos a estar elaborando en vivo en la segunda edición de Pueblos y Sabores, en Los Galpones del Puerto. Carpa Azul va a superar su anterior récord de más de 300 kilos. Vení el domingo 5 a degustarlo con todos nosotros. Te esperamos”.

Alfajores entrerrianos Carpa Azul Gualeguaychú.jpg

Sobre su emprendimiento, contó que Carpa Azul es una pyme familiar con ocho años de trayectoria como chocolatería y fábrica de alfajores, que ha sabido destacarse tanto por la calidad de sus productos como por su capacidad de innovar.

En cuanto a la iniciativa del alfajor gigante, sostuvo que no surge de la nada: el año pasado, la empresa ya había sorprendido al público con la creación de un alfajor de 311 kilos. Esta vez, el desafío es mucho mayor. Si bien el anuncio habla de 750 kilos, Paola confió a UNO que “esperan superar la tonelada”. Aunque los detalles precisos del peso se mantendrán en reserva hasta el momento final –cuando se abra el sobre con el resultado oficial ante escribano público–, la magnitud del proyecto ya genera expectativa. En cuanto a su tamaño, se estima que el alfajor tendrá más de cuatro metros de diámetro.

Obra artesanal a gran escala

Lejos de tratarse de una producción industrial, el alfajor gigante se elabora bajo los mismos principios que caracterizan a Carpa Azul: un proceso completamente artesanal. “La única máquina que usamos es una batidora para el cremado. Después, todo se amasa a mano, con espátula”, aseguró Paola.

La complejidad del proyecto implica resolver desafíos técnicos poco habituales. Dado que no existen hornos capaces de albergar una pieza de semejante tamaño, el alfajor se construye como un verdadero “rompecabezas”. Las tapas se elaboran en secciones, que luego son cuidadosamente numeradas y ensambladas en el lugar.

Actualmente, el equipo ya lleva varios días de trabajo intensivo en la preparación de la masa, lo que da cuenta de la dimensión del emprendimiento.

Un sabor premiado

El alfajor que se presentará en Gualeguaychú no sólo busca impresionar por su tamaño, sino también por su calidad. La receta elegida será la misma que le valió a la empresa el reconocimiento al mejor alfajor simple del mundo en el Campeonato Mundial del Alfajor 2024: dulce de leche con nuez. “Quien pruebe este alfajor va a estar comiendo exactamente el mismo producto que vendemos todos los días”, aseguró la titular de la pyme, destacando la coherencia entre la producción cotidiana y este desafío extraordinario.

La trayectoria reciente de Carpa Azul respalda esa afirmación. Además del premio internacional, la firma obtuvo medalla de bronce en la Fiesta Nacional del Alfajor en La Falda (Córdoba) con su versión de frutas, y fue distinguida con el primer premio a nivel provincial por su crecimiento emprendedor.

Carpa azul Carpa Azul, de Gualeguaychú, recibió el premio al mejor alfajor simple en el Mundial del Alfajor en 2024, y también otros reconocimientos

Identidad entrerriana

Uno de los rasgos distintivos de la empresa es su fuerte vínculo con la producción local. Carpa Azul cuenta con más de 40 sabores de alfajores, muchos de ellos elaborados con ingredientes de origen entrerriano, como bebidas regionales, frutas y otros insumos de pequeños productores. “Cuando hablamos de nuestros alfajores, hablamos también de cada emprendedor que está detrás de los rellenos”, subrayó Paola, poniendo en valor una lógica de trabajo colaborativo que fortalece la identidad regional.

El nombre de la marca, además, tiene una historia profundamente ligada a la ciudad: proviene de un tradicional negocio familiar ubicado en la costanera de Gualeguaychú, que durante décadas fue punto de referencia para locales y turistas.

Un evento en Gualeguaychú para compartir

La presentación del alfajor gigante se realizará en el marco de Pueblos y Sabores, en los Galpones del Puerto. El armado comenzará el jueves, a la vista del público, y el domingo será el momento más esperado: el corte y la distribución.

Alfajor gigante de 311 kilos El año pasado Carpa Azul hizo un alfajor gigante de 311 kilos. Este año espera pasar los 1.000 kilos.

Pero el objetivo no es sólo sorprender, sino también incluir. En ese sentido, la organización prevé que instituciones y escuelas de toda la microrregión puedan acceder a porciones completas del alfajor, incluso aquellas que no puedan asistir al evento. “Queremos que llegue a todos, especialmente a los chicos”, explicó Paola, afirmando que la propuesta contempla que cada institución designe un responsable para retirar su porción, en una iniciativa que combina espectáculo, comunidad y solidaridad.

Proyecto en crecimiento

Lejos de ser un hecho aislado, el alfajor gigante forma parte de otras iniciativas impulsadas por Carpa Azul: el 8 de diciembre pasado presentaron en Gilbert el árbol de Navidad de chocolate mas grande del país: esta obra de arte comestible midió 2,40 metros de altura, con más de 110 kilos de chocolate con maní.

Árbol de Navidad de chocolate más grande del país En 2025 Carpa Azul hizo también el árbol de Navidad de chocolate más grande del país

Pero no fue la primera vez que realizaron esta propuesta. “Es el más grande de la Argentina, y todos los años lo vamos haciendo crecer. El primer año se hizo en Pueblo Belgrano y medía 1,17 metros. El segundo se llevó a Gualeguaychú y fue un poco más grande, y el año pasado a Gilbert. La idea es visitar este año otro lugar, para que vaya paseando por la microrregión, y cada año le vamos sumando más kilos y más metros”, aseguró sobre esta propuesta, que en 2025 fue declarada de interés general por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y que busca consolidarse como un evento itinerante que ponga en valor la producción local y el espíritu emprendedor.