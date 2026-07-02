El Palmar: refuerzan los operativos de seguridad para combatir la caza furtiva

El Parque Nacional El Palmar intensificó las tareas de control y vigilancia en conjunto con el Ministerio de Seguridad de Entre Ríos y la Policía provincial

A pocos días del inicio de las vacaciones de invierno, el Parque Nacional El Palmar intensificó las tareas de control y vigilancia mediante un amplio operativo conjunto con el Ministerio de Seguridad de Entre Ríos y la Policía provincial. El objetivo principal es fortalecer la prevención de la caza furtiva, proteger la fauna silvestre y garantizar condiciones seguras para los miles de visitantes que llegarán durante el receso escolar.

El intendente del Parque Nacional El Palmar, Facundo Alcalde , destacó que el trabajo coordinado entre las distintas instituciones representa un paso importante en la conservación de una de las áreas protegidas más emblemáticas del país. El operativo, realizado durante el martes, abarcó la totalidad de las aproximadamente 8.200 hectáreas que conforman el parque, una intervención inédita por su magnitud.

El Parque Nacional El Palmar intensificó las tareas de control y vigilancia mediante un amplio operativo conjunto con el Ministerio de Seguridad de Entre Ríos y la Policía provincial

Para llevar adelante el rastrillaje se movilizaron más de 30 efectivos y una importante cantidad de recursos logísticos. Participaron once vehículos terrestres de la Policía de Entre Ríos, cinco caballos pertenecientes a Parques Nacionales, un cuatriciclo, una motocicleta, cinco vehículos del organismo, dos embarcaciones, personal que recorrió sectores a pie y canes especializados de la fuerza provincial.

Alcalde agradeció especialmente el acompañamiento del Ministerio de Seguridad y a su titular, Néstor Roncaglia, por disponer los recursos solicitados para concretar un operativo de estas características. Según explicó, el trabajo permitió recorrer de manera integral todos los sectores del área protegida y detectar situaciones que difícilmente podrían haberse advertido mediante los patrullajes habituales. “Es la primera vez que pudimos realizar un operativo de esta magnitud”, destacó.

Si bien prefirió no brindar precisiones sobre los resultados obtenidos por cuestiones vinculadas a las actuaciones correspondientes, confirmó que el procedimiento arrojó resultados positivos y permitió identificar algunas situaciones irregulares. Indicó además que los hallazgos se registraron en sectores alejados de las áreas de uso público, por lo que no representaron riesgos para los visitantes.

Problemática que persiste

El intendente de El Palmar recordó que la caza furtiva continúa siendo una de las principales amenazas para las áreas naturales protegidas de todo el país. Señaló que, pese al paso del tiempo y a una mayor conciencia ambiental, todavía existen personas que ingresan ilegalmente para capturar animales silvestres.

El objetivo principal del operativo es fortalecer la prevención de la caza furtiva, proteger la fauna silvestre y garantizar condiciones seguras para los miles de visitantes que llegarán durante el receso escolar.

En ese sentido, remarcó que especies como carpinchos, ciervos y otros mamíferos autóctonos siguen siendo blanco de cazadores furtivos, lo que obliga a mantener controles permanentes durante todo el año. “Es un trabajo continuo que demanda recursos humanos y materiales”, explicó, al señalar que la función del cuerpo de guardaparques incluye precisamente las tareas de control y vigilancia dentro de las áreas protegidas nacionales.

Los operativos conjuntos con la Policía de Entre Ríos y otras fuerzas de seguridad forman parte de ese trabajo cotidiano. Sin embargo, destacó que el despliegue realizado esta semana fue el primero que permitió efectuar un rastrillaje completo sobre las 8.200 hectáreas del Parque.

Mayor seguridad

Además de proteger la biodiversidad, los controles buscan brindar seguridad a quienes visitan el parque. Alcalde recordó que El Palmar es actualmente el quinto Parque Nacional más visitado de Argentina, lo que obliga a combinar las tareas de conservación ambiental con una fuerte presencia preventiva.

El parque alberga una de las mayores concentraciones de palmeras yatay del país. Se estima que existen alrededor de 2 millones de ejemplares distribuidos en distintos sectores del área protegida, cifra obtenida mediante estudios e imágenes satelitales.

Junto a este patrimonio natural conviven numerosas especies de fauna autóctona que constituyen uno de los principales atractivos turísticos. Los visitantes suelen observar con facilidad carpinchos, zorros, ciervos, tatúes, vizcachas, ñandúes y una gran diversidad de aves, especialmente durante las primeras horas de la mañana y el atardecer.

Esperan miles de visitantes en las vacaciones de invierno

Con el comienzo del receso invernal, el Parque Nacional El Palmar espera recibir entre 20.000 y 30.000 visitantes durante julio.

Para la temporada permanecerán habilitados más de siete senderos que suman aproximadamente 25 kilómetros de recorridos, además de propuestas de senderismo, circuitos para bicicletas, canotaje, astroturismo y caminatas nocturnas durante las noches de luna llena.

El Parque abre todos los días de este mes de 8 a 18 horas. También funcionan el camping, la proveeduría, el restaurante, los sanitarios y los distintos servicios destinados a los turistas.

El operativo alcanzó todos los espacios del Parque El Palmar

Año especial para El Palmar

Los operativos de seguridad se desarrollan en un contexto particularmente significativo para el área protegida, que este año celebra el 60° aniversario de su creación.

Durante todo 2026 se vienen realizando actividades conmemorativas junto a organismos provinciales, municipios de la Microrregión Tierra de Palmares y distintos actores vinculados al turismo y la conservación.

Alcalde también destacó otro avance reciente para la región: la incorporación del fruto de la palmera yatay al Código Alimentario Argentino, hecho que abre nuevas posibilidades para el desarrollo de productos regionales y emprendimientos en la zona. Asimismo, recordó que la palmera yatay fue declarada Monumento Natural Provincial, fortaleciendo las políticas destinadas a preservar uno de los símbolos naturales más representativos de Entre Ríos.

Con la llegada de miles de turistas durante las próximas semanas, las autoridades sostienen que la combinación de controles preventivos, presencia territorial y trabajo conjunto entre organismos constituye una herramienta clave para proteger tanto la biodiversidad como la seguridad de quienes eligen visitar uno de los principales destinos naturales de la provincia.