GNC en Paraná: por ahora, no hay problemas de abastecimiento

Las estaciones de GNC cuyo suministro dependen de Redengas no han suspendido la venta pero en otras ciudades que se abastecen de otras distribuidoras ya hay cortes

En Paraná, cuyo suministro depende de Redengas, no se han suscitado problemas pero otros puntos de la provincia de Entre Ríos que dependen de otras distribuidoras ya acusan faltante.

Enrique Vairetti, de la estación de servicios de GNC de calle Alsina y Enrique Carbó, en la capital entrerriana, señaló a Radio La Red Paraná (88.7) que el tema se sigue minuto a minuto pero que Redengas no les ha comunicado nada. "En el país hay problemas serios porque dependen de la distribuidora Gasnea que está teniendo inconvenientes. Redengas hasta el momento no ha comunicado nada al respecto. Puede ser que en varios puntos de la provincia, que dependen de la provisión de GasNea tengan inconvenientes. Hasta el momento no tengo noticias de que se haya cortado el suministro", señaló.

Sobre los motivos de la escasez del fluido Vairetti enumeró el corte de la obra pública que paralizó el Gasoducto del Norte y el anticipo de las bajas temperaturas: “Se tienen que traer barcos de gas licuado de Brasil a la plana de Bahía Blanca donde se hace la conversión a gas y se inyecta en la línea. Al menos hasta que se revierta la situación”.

Sobre la plaza de GNC en Paraná señaló que hay una decena de estaciones de servicio y que las ventas se han reducido notablemente. “Hace 17 años se vendía un promedio de 1,8 millones de metros cúbicos de gas y hoy se venden 800.000. El negocio se redujo porque han caído las ventas y porque disminuyó la conversión de autos y se quitó la financiación. Te vas quedando sin clientes. Los costos suben y se reducen las ganancias”, consideró.

Con respecto a los precios indicó que un metro cúbico de gas que alcanza aproximadamente para recorrer 10 kilómetros cuesta $593. “Un taxista o remisero carga entre 10 y 14 metros cúbicos con los que recorre unos 100 kilómetros”. En tanto comparó: “De 600.000 metros cúbicos promedio se pasó a vender 200.000 y es complicado llegar a cubrir los costos”.

En Concordia

En Concordia la carga de GNC se realiza con un cupo diario limitado en algunas estaciones de servicio y en otras directamente no cargan. La medida se aplica desde las primeras horas de la mañana de este miércoles tras el comunicado a nivel nacional.