Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: se sumaron buzos a la búsqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

En Paraná, buzos tácticos se sumaron a la intensa búsqueda de una madre y su hija arrastradas por el arroyo tras un temporal histórico.

19 de febrero 2026 · 10:53hs
Paraná: se sumaron buzos a la búsqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

Paraná: se sumaron buzos a la búsqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

Una intensa búsqueda se desarrolla en la ciudad de Paraná luego de que una vivienda fuera arrastrada por la corriente en la zona de calle Blas Parera y Brown, en cercanías del arroyo Colorado. El dramático episodio ocurrió durante la mañana, en medio de precipitaciones extraordinarias que provocaron anegamientos y desbordes en distintos sectores.

Según las primeras informaciones, la tormenta se intensificó en pocas horas y el agua comenzó a subir de manera abrupta. La vivienda, ubicada a la vera del arroyo, fue llevada por la corriente junto con los cinco integrantes del grupo familiar. Tres de ellos lograron ser rescatados, pero continúa la búsqueda de la madre, Patricia Mena, de 32 años, y su hija Chiara Barrios, de 10.

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

temporal en parana: un alud de basura y una mujer rescatada

Temporal en Paraná: un alud de basura y una mujer rescatada

Embed

Se sumaron buzos a la búsqueda

En las últimas horas se incorporaron buzos tácticos al operativo, que trabajan junto a bomberos, efectivos policiales y personal de Defensa Civil en un amplio despliegue en la zona. Las tareas se realizan por cuadrículas y sectores específicos, recorriendo minuciosamente el cauce del arroyo.

“Ha llovido 100 milímetros, estamos en alerta roja. Estamos trabajando con buzos y bomberos en la búsqueda de dos personas”, explicó Lucas García, de Protección Civil. Además, remarcó la gravedad del fenómeno: “Es una situación extrema. No pasaba algo así desde 2017, que no llovían tantos milímetros”.

LEER MÁS: Temporal en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

García detalló que el operativo se concentra en lo que denominan “punto cero” y que todas las unidades están a disposición: “Se peina el arroyo, hay buzos tácticos y se recorre todo el curso para encontrar a las personas”. También recordó que la línea 103 se encuentra habilitada para emergencias y pedidos de asistencia.

“La lluvia copiosa no permite el rápido escurrimiento”

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, subrayó el impacto de las precipitaciones en la ciudad. “La lluvia copiosa no permite el rápido escurrimiento. A eso le sumamos los arroyos que han arrastrado y se producen estas inundaciones. Tenemos toda la estructura municipal atendiendo los diferentes frentes”, afirmó.

El funcionario pidió comprensión a la ciudadanía frente al complejo escenario climático y destacó el trabajo coordinado entre el área de Defensa Civil, la Policía, la Provincia y Bomberos.

Mientras tanto, la búsqueda continúa sin descanso a lo largo del arroyo, con la esperanza de dar con Patricia y Chiara en medio de una de las jornadas más críticas que ha vivido la ciudad en los últimos años.

Paraná búsqueda Arroyo
Noticias relacionadas
tormenta en parana: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Tormenta en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná.

Paraná: finalmente choferes urbanos adhirieron al paro y no hay colectivos este jueves

temporal en parana: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Temporal en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

diluvia en parana y la region: arboles caidos, calles anegadas y arroyos desbordados

Diluvia en Paraná y la región: árboles caídos, calles anegadas y arroyos desbordados

Ver comentarios

Lo último

Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

Ultimo Momento
Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

¿Cómo se prepara Gimnasia y Tiro para visitar a Patronato?

¿Cómo se prepara Gimnasia y Tiro para visitar a Patronato?

Paraná: se sumaron buzos a la búsqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

Paraná: se sumaron buzos a la búsqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

Policiales
Ruta 12: tras choque, un conductor se disparó en la cabeza

Ruta 12: tras choque, un conductor se disparó en la cabeza

Un motociclista perdió ambas piernas tras chocar contra una columna cerca del Puente Las Tunas

Un motociclista perdió ambas piernas tras chocar contra una columna cerca del Puente Las Tunas

Temporal en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Temporal en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Ovación
¿Cómo se prepara Gimnasia y Tiro para visitar a Patronato?

¿Cómo se prepara Gimnasia y Tiro para visitar a Patronato?

Lanús va por la ventaja en su casa

Lanús va por la ventaja en su casa

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

La provincia
Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

Paraná: se sumaron buzos a la búsqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

Paraná: se sumaron buzos a la búsqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

Temporal en Paraná: un alud de basura y una mujer rescatada

Temporal en Paraná: un alud de basura y una mujer rescatada

Dejanos tu comentario