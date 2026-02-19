Paraná: se sumaron buzos a la búsqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

En Paraná, buzos tácticos se sumaron a la intensa búsqueda de una madre y su hija arrastradas por el arroyo tras un temporal histórico.

Una intensa búsqueda se desarrolla en la ciudad de Paraná luego de que una vivienda fuera arrastrada por la corriente en la zona de calle Blas Parera y Brown, en cercanías del arroyo Colorado. El dramático episodio ocurrió durante la mañana, en medio de precipitaciones extraordinarias que provocaron anegamientos y desbordes en distintos sectores.

Según las primeras informaciones, la tormenta se intensificó en pocas horas y el agua comenzó a subir de manera abrupta. La vivienda, ubicada a la vera del arroyo, fue llevada por la corriente junto con los cinco integrantes del grupo familiar. Tres de ellos lograron ser rescatados, pero continúa la búsqueda de la madre, Patricia Mena, de 32 años, y su hija Chiara Barrios, de 10.

Se sumaron buzos a la búsqueda

En las últimas horas se incorporaron buzos tácticos al operativo, que trabajan junto a bomberos, efectivos policiales y personal de Defensa Civil en un amplio despliegue en la zona. Las tareas se realizan por cuadrículas y sectores específicos, recorriendo minuciosamente el cauce del arroyo.

“Ha llovido 100 milímetros, estamos en alerta roja. Estamos trabajando con buzos y bomberos en la búsqueda de dos personas”, explicó Lucas García, de Protección Civil. Además, remarcó la gravedad del fenómeno: “Es una situación extrema. No pasaba algo así desde 2017, que no llovían tantos milímetros”.

García detalló que el operativo se concentra en lo que denominan “punto cero” y que todas las unidades están a disposición: “Se peina el arroyo, hay buzos tácticos y se recorre todo el curso para encontrar a las personas”. También recordó que la línea 103 se encuentra habilitada para emergencias y pedidos de asistencia.

“La lluvia copiosa no permite el rápido escurrimiento”

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, subrayó el impacto de las precipitaciones en la ciudad. “La lluvia copiosa no permite el rápido escurrimiento. A eso le sumamos los arroyos que han arrastrado y se producen estas inundaciones. Tenemos toda la estructura municipal atendiendo los diferentes frentes”, afirmó.

El funcionario pidió comprensión a la ciudadanía frente al complejo escenario climático y destacó el trabajo coordinado entre el área de Defensa Civil, la Policía, la Provincia y Bomberos.

Mientras tanto, la búsqueda continúa sin descanso a lo largo del arroyo, con la esperanza de dar con Patricia y Chiara en medio de una de las jornadas más críticas que ha vivido la ciudad en los últimos años.