Fuerte respaldo del Partido Justicialista a Cristina Fernández

"Comunicamos el fuerte repudio ante el inminente fallo condenatorio de la Corte Suprema de Justicia hacia la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Su decisión no busca justicia, busca venganza hacia la principal dirigente del pueblo peronista que dignificó con sus políticas a la Argentina entera", indicaron.

"Este fallo es proscriptivo, atenta al estado de derecho y expresa el odio hacia las y los humildes de la Patria".

"Los hechos de los últimos tiempos muestran la persecución planificada hacia nuestra principal dirigenta. En un año de elecciones, donde la ciudadanía comienza a expresar su hartazgo ante el cruel ajuste económico y social del gobierno nacional, Cristina anuncia su candidatura y el poder económico manda a sus esbirros del poder judicial a ejecutar su proscripción", agregaron.

"En consonancia con todos los consejos departamentales y provinciales del país, nos mantenemos en estado de alerta y movilización. No nos han vencido. El pueblo, más temprano que tarde, siempre vuelve!! No hubo peronismo sin Perón y no habrá peronismo sin Cristina!!!", finalizaron.

Comunicado del bloque de diputados "Más para Entre Ríos"

El bloque de diputados “Mas Por Entre Ríos” expresa "su profunda preocupación por la confirmación de la sentencia judicial condenatoria contra la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, una decisión que la excluye de la actividad partidaria y genera un gran impacto en millones de argentinos que reconocen la importancia institucional y política de su figura".

"La decisión sienta un precedente de gran peso en cuanto a la responsabilidad de quienes ejercen la primera magistratura de la Nación, y confirma la existencia de un nocivo doble estatus judicial. Sostenemos que la condena penal no puede basarse solo en el hecho de que ella haya desempeñado la Presidencia, sin considerar específicamente su conducta", sostuvieron.

"La causa judicial debió haber sido revisada, de acuerdo con el planteo de los abogados de la expresidenta para garantizar la ecuanimidad de una decisión que resulta de altísimo impacto en la vida política argentina. Este planteo no solo es válido para Cristina Fernández, sino que debiera aplicable para cualquier ciudadano o ciudadana que haya desempeñado la Presidencia", indicaron.

"Gran parte de la población argentina siente hoy que se está reviviendo un capítulo de la persecución y hostigamiento que sufrió el peronismo de parte de sectores del poder, y por eso entendemos que este momento merece cuanto menos un profundo análisis en función de la preservación de los valores democráticos que aspiramos que rijan la vida de nuestro país", cerraron.

Gustavo Bordet respaldó a Cristina y cuestionó el uso político del Poder Judicial

El exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional Gustavo Bordet expresó su respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la ratificación de su condena en la causa Vialidad, y alertó sobre la "judicialización creciente de la política como herramienta de disciplinamiento".

“La Corte Suprema ratificó una condena cargada de irregularidades. En la Argentina del presente, la judicialización de la política vuelve a usarse como herramienta de persecución y exclusión”, resaltó.

“La confirmación del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner no sólo consolida un proceso judicial viciado desde su origen, sino que representa un grave retroceso institucional”, sostuvo a través de sus redes sociales.

El diputado nacional de UxP puntualizó: “La utilización del Poder Judicial para dirimir disputas políticas y condicionar la participación de liderazgos populares daña profundamente la democracia”.