Frigerio: "Somos un gobierno que no esconde información"

Acceso a la información

En primer lugar, el mandatario saludó a los periodistas en su Día. "Para nosotros la acción de los periodistas se hace más eficaz y eficiente cuando del otro lado hay un gobierno transparente, cuando hay un gobierno que no esconde la información. Cuando, como el nuestro, promulga una Ley de Acceso a la Información Pública y un portal de información abierta. Un gobierno que entiende que lo que no se puede mostrar no se puede hacer más. Por eso la decisión que tomamos de eliminar los gastos reservados que estaban en la oscuridad", dijo.

Y agregó: "También queremos tener un permanente diálogo con los periodistas y que no tengan problema en consultar todo lo que quieran y chequear la información que necesiten. Eso también es una responsabilidad. En este gobierno siempre va a haber un funcionario que estará dispuesto a darle la información que necesitan para proveer de una buena noticia".

Rogelio Frigerio en el Día del Periodista

Seguridad y crédito para el campo

En otro momento, el mandatario se refirió al aumento en dos códigos salariales para la Policía, reconociendo el riesgo inherente a su labor y la necesidad de equipamiento adecuado. "Nuestra policía merece una remuneración especial por su dedicación y valentía", afirmó, subrayando el compromiso de dotar de chalecos antibalas, armamento y vehículos necesarios para garantizar su eficacia.

Al ser consultado sobre el próximo pago del Aguinaldo, aseguró que la provincia está trabajando diligentemente para cumplir con esta obligación, gracias a una administración austera y responsable. "Trabajamos para cumplir con esa obligación por parte del Estado, con una Administración que tiene una austeridad que nunca se vio antes en la historia de nuestra provincia, cuidando cada peso que ingresa de los contribuyentes, precisamente para cumplir con estas obligaciones salariales, pero también para tener margen para invertir, porque si no tenemos margen para invertir, si gastamos todos los recursos de la gente solamente en salarios y en jubilaciones, no podemos mejorar nuestros caminos, nuestras rutas, hospitales, escuelas, y equipar a la Policía. El esfuerzo es doble, tenemos que cumplir con las obligaciones vinculadas con los salariales y las jubilaciones, pero además tenemos que lograr un margen de acción para invertir, que es lo que realmente le cambia la vida a todos los entrerrianos, no sólo a los que están vinculados con el Estado", enfatizó.

En cuanto al impacto que generaría si se aprueba la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria en el Congreso de la Nación, la cual ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados y falta que sea ratificada por el Senado, Frigerio señaló que la mayoría de los jubilados entrerrianos dependen del ANSES, por lo que cualquier decisión al respecto tendría un impacto directo en sus bolsillos.

Por último, el gobernador reiteró las medidas para impulsar el sector productivo, destacando la importancia de generar condiciones favorables para la inversión y el empleo. En colaboración con el Banco de Entre Ríos, se lanzó una línea de crédito de hasta 5.000 millones de pesos con tasas de interés competitivas, destinadas a la adquisición de maquinaria para la producción. "Es fundamental que el Estado sea un socio, un facilitador de la actividad de los productores. Y en este sentido anunciamos junto con el Banco de Entre Ríos una línea de crédito de hasta 5.000 millones de pesos, con unas condiciones muy ventajosas, con tasas de interés cercanas al 16% para adquisición de maquinaria para la producción. Esperemos que esto ayude a muchos productores nuestros a incrementar la producción y, por supuesto, que es mi principal meta, a generar más puestos de trabajo", concluyó.