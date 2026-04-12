Fernanda Balla: "Volví siendo otra: la experiencia del intercambio me cambió la vida"

Fernanda Balla repasó su camino personal: su juventud en el exterior, la vuelta a Paraná en 2001 y un momento que cambió su perspectiva.

La gerente de Selplast compartió los aprendizajes que transformaron su mirada.

La gerente de Selplast S.A., Fernanda Balla, dialogó con La Mañana de La Red (88.7) en una entrevista en la que repasó su historia personal, su experiencia de intercambio en Estados Unidos, su regreso a Paraná en plena crisis del 2001 para incorporarse a la empresa familiar y el cambio de mirada que atravesó su vida tras superar un cáncer.

Lejos del perfil estrictamente empresarial, la empresaria paranaense reconstruyó su recorrido desde la infancia hasta la actualidad, poniendo el foco en los aprendizajes que marcaron su camino.

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Criada en Paraná, cursó toda su escolaridad en la Escuela Normal, una etapa que recuerda con especial afecto. No solo por la formación académica, sino por los vínculos que se sostuvieron en el tiempo.

“Tengo un recuerdo hermoso de la escuela, de la gente y de los profesores. Incluso hoy mi maestra de primer grado es clienta”, contó Fernada.

Entre los recuerdos aparece una imagen que la acompañó durante años: la cartuchera llena de fibras de colores, un detalle que la distinguía entre sus compañeros y que tenía relación directa con el entorno comercial familiar.

“Era un plus que teníamos, pero también me ayudaba a conectar con mis compañeras”, explicó, al tiempo que reconoció que esos pequeños gestos fortalecían los vínculos en la infancia.

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El intercambio que cambió su vida

A los 16 años tomó una decisión que marcaría un antes y un después: viajar a Estados Unidos como parte de un programa de intercambio estudiantil. En un contexto muy distinto al actual, sin conectividad ni inmediatez, la experiencia implicaba un alto grado de incertidumbre.

“Me subí a un avión sin saber quién me iba a recibir. Mis padres tampoco lo sabían”, recordó.

Se instaló en California, donde vivió con una familia multicultural —madre estadounidense y padre japonés— y compartió la experiencia con jóvenes de distintos países.

Lejos de vivirlo con temor, transitó ese proceso con naturalidad, lo que, según ella misma reconoce, fue clave para disfrutarlo. “Fue una experiencia extraordinaria. Me cambió la vida. Volví siendo otra”, afirmó.

Más allá del idioma, el intercambio le dejó una apertura cultural que se mantiene hasta hoy.

“Conocí gente de Brasil, Italia y Finlandia. Era una esponja, absorbía todo. Lo viví con mucha naturalidad y fue hermoso”, señaló.

Esa experiencia también marcó su independencia. Al regresar al país, el paso hacia una vida autónoma se dio de manera casi natural.

Buenos Aires: formación, trabajo e independencia

Tras finalizar la secundaria, se instaló en Buenos Aires para estudiar Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano. Allí no solo completó su formación académica, sino que también dio sus primeros pasos en el mundo laboral.

Ingresó a una empresa tecnológica estadounidense en Puerto Madero como recepcionista y, con el tiempo, fue creciendo dentro de la organización hasta convertirse en asistente de la gerencia financiera. “Trabajé toda la carrera y dos años más en esa empresa”, explicó.

Esa etapa consolidó su autonomía y su capacidad de organización. Lejos de representar una dificultad, la independencia fue vivida como algo natural.

“Fui muy independiente. Para mí era natural vivir sola y organizar mi vida”, expresó.

Además del crecimiento profesional, destaca los vínculos construidos durante esos años, muchos de los cuales se mantienen vigentes. “La vida te deja relaciones y momentos compartidos. Eso es lo que vale”, reflexionó.

El regreso en un momento clave

El regreso a Paraná se dio en un contexto complejo: la crisis del 2001. La empresa en la que trabajaba decidió retirarse del país y le ofreció continuar su carrera en México, una oportunidad que implicaba seguir creciendo en el ámbito corporativo. Sin embargo, optó por otro camino.

“Sentí que era ahora o nunca para trabajar en lo mío”, afirmó.

La decisión de volver no estuvo condicionada por la familia, sino que fue una elección personal. Mientras sus hermanos siguieron otros rumbos, ella decidió incorporarse a la empresa familiar.

“Yo decidí volver a Paraná. Empezamos a trabajar juntos y me dediqué primero a la parte tecnológica”, recordó.

Ese fue el inicio de una nueva etapa, en la que comenzó a construir su propio recorrido dentro de la firma.

Aprender de todo y de todos

A lo largo de su trayectoria, Balla sostiene una idea que atraviesa tanto su vida personal como profesional: la necesidad de mantenerse abierta al aprendizaje.

“Siempre siento que tengo algo para aprender del otro, desde cualquier lugar”, afirmó.

Esa mirada también se refleja en su relación con el error y el fracaso, que entiende como parte del proceso.

“Fracasar o equivocarse también es aprendizaje. Siempre intento encontrarle la vuelta positiva a lo que pasa”, explicó.

Según cuenta, esa actitud fue clave para atravesar distintos momentos de su vida y para sostener una mirada constructiva frente a los desafíos.

Un diagnóstico que cambió su mirada

Hace cinco años, un diagnóstico de cáncer marcó un punto de inflexión. La experiencia, que define como un “cachetazo de la vida”, la llevó a replantear prioridades y a modificar su forma de entender el tiempo. “Hoy veo las cosas de otra manera”, expresó.

Antes de ese momento, su rutina estaba atravesada por largas jornadas laborales y una fuerte exigencia personal. “Era un cúmulo de horas de trabajo y estrés. Sentía que me llevaba el mundo por delante”, recordó.

El proceso de atravesar la enfermedad le permitió correrse de esa lógica y revisar qué lugar ocupaban el trabajo, la familia y el bienestar personal. “Después de pasar por algo así, muchas cosas dejan de ser importantes. La vida pasa por otro lado”, reflexionó.

Actualmente continúa con su actividad profesional, liderando proyectos y sosteniendo su rol empresarial, pero desde una perspectiva distinta. “Sigo generando, sigo intentando, pero no soy la misma”, concluyó la paranaense.

Con una historia atravesada por decisiones valientes, aprendizajes constantes y experiencias que marcaron su rumbo, Fernanda Balla construye un perfil donde lo profesional y lo personal conviven en equilibrio, con una mirada que hoy prioriza, por sobre todo, el sentido de cada paso.