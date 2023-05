Ferias de educación: ¿La ciencia en TikTok es ciencia?

La ponencia fue realizada por las alumnas Matilde Ratto y Leticia Panizza y al respecto UNO consultó al profesor Ariel Genovesi para conocer el origen de la propuesta.

TikTok es la aplicación favorita de los adolescentes y permite compartir contenidos de videos que pueden ser virales o que marcan alguna tendencia. Es infinito el material que se puede encontrar y el cual es muy difícil de validar en algunos casos.

presentación.jpg Alumnas. De 3º año del espacio curricular Fisicoquímica presentaron en el ISAP D-15 de Rosario del Tala su trabajo de ciencias sobre la aplicación TikTok. Dirección Departamental de Escuelas de Rosario del Tala

Días atrás, en el marco del ciclo que Ticmas y la Universidad de San Andrés organizaron en la Feria del Libro, la docente e investigadora Mora Matassi disertó sobre adolescencia, geopolítica y el rol de la educación. Allí indicó sobre TikTok que "tiene algo bastante sorprendente e interesante y es que te conecta con contenidos que no sabés que te van a gustar, pero que finalmente te gustan. Como si el algoritmo pudiera predecir mejor que vos hacia dónde van tus intereses. Imagino a TikTok como un caleidoscopio que pega mucho con los intereses no descubiertos de uno mismo".

Para que sus alumnos puedan alcanzar un pensamiento crítico sobre lo que ven, es que el profesor de Fisicoquímica acompañó un trabajo de investigación sobre esta App.

"Lucho contra el TikTok, ellos lo tienen como una gran verdad, quieren poner a prueba todos los experimentos que ven más que nada por mi materia, pero lo usan en general", explicó a UNO Genovesi y añadió: "De TikTok ven una dieta o qué hacer en el gimnasio para tener más músculos para fútbol y básquet y empiezan a tomar creatina, proteínas. Para todo lo usan a TikTok y lo ven como una verdad y mi trabajo -a pesar de que sea de ciencias- se enfoca en el Tik Tok para que no lo tomen como una verdad de la que no se puede dudar, sino que investiguen antes de hacer cualquier cosa".

Como toda red social, TikTok ofrece a los adolescentes diversidad de contenidos y conexiones con realidades y pensamientos de personas de todo el mundo.

imagen ilustrativa.jpg Imagen ilustrativa

"TikTok sirve para algunas problemáticas que tienen los chicos, para compartir cuestiones de género, contar y expresarse en momentos en que se sienten bajoneados los ayuda por los consejos que les puede brindar. Pero desde la ciencia, desde la fisicoquímica trato de que analicen, estudien y consulten si se puede hacer lo que dice TikTok como verdad y que investiguen al autor de ser posible. Quién es, si es un profesional, si repite cosas que sacó de otro lado. Ellos se fijan en los Likes (cantidad de Me Gusta) y comentarios positivos y se quedan confiados de que la información es válida, y ahí está el problema que ellos se guían por lo que los demás dicen o comentan, y muchas veces no perciben la mala intención, entonces aprender a curar esa información (seleccionar la más relevante que ya está publicada en Internet, filtrarla, organizarla, añadir un valor adicional) y si se puede con un profesional del área mucho mejor", señaló el docente.

Sobre el trabajo en sí "¿La ciencia en TikTok es ciencia? compartió: "Desde el año pasado los chicos me traen experimentos que ven en TikTok y me consultan si son de verdad. A la mayoría los hemos puesto a prueba y detectamos falsedades. Los chicos creen mucho en lo que ven y siempre está la respuesta 'yo lo ví en TikTok'. Por tal motivo surge la idea si hay ciencia en TikTok. Muchos de los videos son cortos y sólo muestran los efectos pero no los riesgos que pueden existir, por eso es importante enseñar a curar la información y luego investigar a los autores".

La especialista Mora Matassi asegura que "Vivimos en un entorno digital. Somos seres sociales y lo social sucede en lo digital" y sostiene: "Internet es un lugar y las redes sociales son lugares con sus historias, con sus espacios, con sus reglas. Hay que abrir la conversación para que no sea un espacio de misterio entre los más grandes y los más chicos".

Por eso la importancia de aprovechar el ámbito escolar, de cualquier materia para compatir con los alumnos las inquietudes y demostrar a través de diferentes experiencias lo bueno y no tan bueno que puede brindar el contenido de redes sociales que otros suben.

alumnos.jpg Las Ferias de Educación. Brindan la posibilidad a los docentes y estudiantes de innovar, realizar un trabajo colaborativo y en red. Dirección Departamental de Escuelas de Rosario del Tala

Proyectos

Las Ferias de Educación brindan la posibilidad a los docentes y estudiantes de innovar, realizar un trabajo colaborativo y en red, involucrando en las diferentes instancias la participación de un proyecto que crece y se mejora en cada trayectoria de la práctica educativa, promoviendo estrategias y metodologías novedosas que podrían pasar a ser parte de la tarea habitual en el aula y despertar vocaciones científicas.

La Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del Consejo General de Educación (CGE) informó que se extiende el plazo para registrar Proyectos de Feria de Educación, en instancia escolar.

Hay tiempo para subir los proyecto hasta el viernes 26 de mayo hasta las 23.59 horas

imagen ilustrativa.jpg