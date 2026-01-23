Uno Entre Rios | La Provincia | trabajos

Entre Ríos: realizan trabajos de limpieza y conservación en caminos

Personal de Dirección Provincial de Vialidad realiza trabajos de reposición de ripio, cambios de alcantarillas, limpiezas de banquinas en caminos de Entre Ríos

23 de enero 2026 · 13:46hs
Entre Ríos: realizan trabajos de limpieza y conservación en caminos

Vialidad Provincial lleva adelante tareas de reposición de ripio, cambios de tubos de alcantarillas, limpiezas de banquinas. Además avanza la planificación de trabajos articulados con comunas y juntas de Gobierno.

Con el objetivo de mejorar la transitabilidad de la red vial secundaria y terciaria, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a través de sus zonales, trabaja en tareas de mantenimiento que consisten en reposición de suelo calcáreo, cambios de tubos de alcantarillas, desmalezado y limpieza de banquinas.

Uno de los departamentos donde se avanza en diferentes frentes de obra es en el deparyamento Nogoyá. "Entendemos que esta parte del año es fundamental para trabajar en los caminos por eso las zonales de Nogoyá y Seguí desarrollan trabajos de fondos en la red vial", destacó el senador provincial Rafael Cavagna, y agregó: "Se van resolviendo problemas importantes. Se avanzo en Aldea San Miguel, Crucesita 7ma, Las Achiras. Es dable destacar que se van a ejecutar obras que han sido licitada como los 64 km de ripio que vincula el acceso a Viale hasta A° El Durazno, además de 4 calzadas en Crucesita 7 ma".

Caminos Dirección Provincial de Vialidad trabajos obras banquinas

El legislador destacó la política vial del Gobernador Frigerio que "tiene como prioridad el mantenimiento y mejora de los caminos de la producción y de uso social por eso destina el 100 % del Impuesto Inmobiliario Rural para su mejora".

Asimismo, se trabaja en toda la provincia en tareas como la más arriba descripta entre otros lugares como por ejemplo:

Mantenimiento de caminos en Puerto Escocia, El Gualeguaycito, El Redomón, El Duraznal, Estación Yeruá, RP N°4, RP N° 5; acceso a Colonia Ayuí, Los Sauces y Camino del Medio, camino de Burna, Clodomiro Ledesma, El Retobado (Departamento Concordia); caminos de Arroyo Hondo desde RN N° 12, camino de La Costa, desde El Trochi hacia Ombú, RP N° 50 desde RP N°1 hasta El Viracho; Colonia San Pedro, camino de la comisaría desde estancia El Bagual hasta Escuela N° 110, camino La Tacuarita (Departamento La Paz); acceso a San Miguel desde RN N° 12; camino a Escuela Bruera, camino Soñez y Comas, desde escuela N° 22 a escuela N° 83; unión de rutas N° 33 y 34, camino desde Merou a Eingelfeld (Departamento Paraná).

Tareas de desmalezado y limpieza de banquinas en acceso norte a Paraná; RP N° 20 en los departamento Gualeguaychú y Uruguay; RP N° 11 (Departamento Diamante); RP N° 35 (Departamento Paraná); RP N° 1 desde San Víctor a San Gustavo, RP N° 6 desde RN N° 12 hasta Yeso (Departamento La Paz).

Además, de las tareas antes mencionada se continúa con las tareas de finalización de reposición de material calcáreo en la ruta provincial N° 38 en Zenón Roca, departamento Villaguay.

trabajos caminos Entre Ríos
