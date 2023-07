Fabián Galarraga y las barreras que el periodismo ayudó a superar

Como hombre del periodismo, abocado a su tarea en LT11 y FM Radio Folk, Fabián ha alcanzado un desarrollo regional que lo involucra con gran parte de la comunidad y su actualidad.

Ubicado del otro lado del micrófono, no duda en señalar que “ser entrevistado es algo raro, ya que uno está acostumbrado a estar del otro lado pensando siempre en profundizar el conocimiento del personaje, en la formulación de la mejor pregunta y tratar de sacar lo mejor del entrevistado. Igualmente, por diferentes actividades que me toca realizar ya estuve varias veces de este lado circunstancialmente. Creo que ser entrevistado es como concurrir al psicólogo.”, afirma al inicio de la entrevista.

—¿Cuáles son las principales dificultades que has encontrado en tu trabajo?

—Tengo que decir que siempre me sentí muy afortunado, he tenido buenos compañeros de trabajo y suerte al intentar tener los menos obstáculos posibles. Porque tal vez al ser una persona ciega en un principio podía significar todo un desafío de cómo desarrollaría mi profesión.

Pero le encontré la vuelta, primero porque soy un tipo muy escuchador, receptivo de la información y memorista. Cuando llegó la tecnología fue una herramienta de enorme valor, hoy puedo leer lo que quiero a través de los dispositivos sin depender de nada y de nadie. Eso me dio muchas ventajas y me volvió un poco más vago (sonrisa) porque trabajo menos la memoria.

—¿Por qué te apasiona tanto el periodismo político?

—Siento que la política es el modo de transformar la realidad de los pueblos y sus habitantes, a pesar de todos los errores, la política es el lugar. No soy de los militantes que dicen `hay que terminar con la política, todo es lo mismo, son una basura, no sirve para nada’. Me parece que eso le hace mucho mal a la democracia y la verdad que no encuentro un modo mejor para vivir que en democracia, indudablemente es el mejor camino. Obviamente que hay que mejorarla, y es una tarea de todos, ser mejores ciudadanos/as.

Y tomar la información que nos llega de todos lados con pinzas tratar de construir una idea propia, que es lo más difícil. Por eso, hay quetratar de hacer un periodismo político lo más serio posible y escuchándonos es el mejor camino.

—¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta profesión?

—Mi profesión y mi oficio por sobre todas las cosas es la radio, después fueron llegando otros formatos, como televisión, redacción, etc.

Pero la radio es por sobre todas las cosas mi lugar en el mundo laboralmente. Ya son unos treinta años que estoy en los medios, comencé la relación con mi primer amor que es la música. Luego nació el amor por la radio,el cual nunca más dejé desde mis 15 años. Siempre digo y hoy lo reafirmo que soy un privilegiado por poder vivir de lo que tanto me gusta.

—¿Hay temas que te interesan más que otros?

—Las personas que me rodean y me quieren dicen que hablo mucho de política, pero en lo personal creo y me gusta hablar de todo: deporte, arte, cultura, etc. Hay momentos como este que se nos acerca una elección donde los temas de política están más presentes; lo que sí, trato de evitar en el tema política conversaciones vehementes, trato de opinar poco y no confrontar. Respeto todos los pensamientos y las opiniones.

Fabián Galarraga.jpg Reconocido en gran parte de la provincia por su labor, Fabián Galarraga es apasionado de la comunicación para el que su ceguera nunca fue obstáculo

—¿La profesión inspira hacia nuevos objetivos?

—Siempre tenemos que buscar razones para levantarnos todos los días y nuestra profesión es una de ellas, a mí me gusta mucho lo que hago. Hay días que tenemos que buscar modos de quebrar la rutina porque si bien nosotros trabajamos con la noticia y ellas siempre presentan imponderables, hay que buscar la vuelta para darle otro color y uno poder disfrutar de lo que está haciendo.Me gusta buscar la forma de no tocar techo y quedarme ahí estancado.

Este proyecto que hoy desarrollamos, Tiempo de PASO, el ciclo de entrevistas original de La Pirámide, es una gran motivación. También es importante que desde lo social como periodistas podemos construir una idea y un trabajo donde nosotros somos vehículo para que la comunicación ayude a que en algunos aspectos la calidad de vida de la gente pueda ser mejor.

El periodismo y la grieta

Consultado sobre su apreciación periodística a la hora de establecer diferencias entre los candidatos que se presentan en las PASO, y sus características sobre los modelos de ciudad, provincia y país que representan cada uno, Gallarraga remarcó que “a mí que me toca conversar con los precandidatos de la intendencia, uno advierte que todos tienen coincidencia con respecto a los objetivos de la cuidad que se quiere, cuáles son las cosas a mejorar. Hay mucho reconocimiento por las cosas que ya se hicieron bien. Hasta ahora veo una campaña que se desarrolla respetuosamente. Eso es hablando de lo local, ya si quisiéramos meternos en lo nacional, la historia es otra porque ahí las cosas están mucho más agrietadas”, destacó.

En este punto de diferencias tan fuertes entre las posiciones de la política nacional, destaca que “no me interesa ser un elemento que sume a esa grieta, porque todas las posturas debenser respetadas y escuchadas. Siempre hay que trabajar en obtener opiniones que no contengan agresiones hacia los que piensan distinto”.

—¿Los políticos realmente saben y les interesa lo que necesita la gente?

—Sobre esta pregunta se puede hacer mucha demagogia, y desde el periodismo también caemos en esa tentación, porque tanto los políticos como nosotros, los periodistas, somos demagogos, entonces es fácil caer en el discurso de que a los políticos no les interesa nada y que sólo les importa el poder;a esto algunas personas realmente lo piensas y yo lo respeto.

A mí en lo personal me interesa centrarme mucho en lo local, que no es fácil en la política, por eso todos merecen mi respeto, ser candidato es una muestra de esfuerzo. Godoy en su momento dijo “Cuando sos el intendente, te convertís en el salivadero del pueblo”, creo que implica un esfuerzo y poner lacara en estos tiempos para hacer política es de mucho valor y riesgo, hoy no es el mejor momento para la política y creo que los candidatos tienen interés en la gente. (Risas) Yo soy como el Mono Gatica: “mi familia nunca se metió en política, siempre fue peronista”, yo soy peronista, pero confieso que cuando era chico era radical, me gustaba mucho Alfonsín. Es más, en mi familia me decían la oveja negra porque ellos eran todos peronistas. Pero desde mi profesión siempre intenté darle el mismo lugar a todos sin importar los partidos políticos, y ser honesto en la praxis profesional. Nunca condicioné a nadie, ni discuto con mis entrevistados.

—¿Cómo ves esta nueva posibilidad de elegir que tenemos los argentinos?

—Cada vez que hay una posibilidad de elegir el gobierno, es maravilloso. Eso lo reafirmo porque leí mucho, tengo una familia de activistas sindicales, participantes de la política, y sé lo que nos costó no tener la posibilidad de elegir a quienes nos gobiernan.

Hoy, las escaladas de violencia en los discursos o lo que pasó con Cristina Fernández (intento de asesinato) marca una transposición de la línea, se llame como se llame la persona agredida. Deberíamos volver a los tiempos de Alfonsín en esa plaza del ‘87 cuando estaban juntos todos los sectores de la política abrazados en defensa de la democracia y defendiendo el gobierno de Alfonsín, esa es la democracia que debemos recuperar. Y nosotros desde el periodismo debemos hacer nuestro aporte. Y realmente es una maravilla tener el privilegio de elegir a 40 años de la democracia.