Estafas con cabañas: denunciantes reclaman que el imputado sea juzgado

Modus operandi

Los perjudicados denuncian un “modus operandi” repetido por parte de Meglio, quien habría operado a través de varias empresas ficticias, dejando a los damnificados sin respuestas y sin sus ahorros. Fueron 11 las personas que realizaron la denuncia ante la Justicia.

De acuerdo a la denuncia, los afectados firmaron contratos con la empresa inmobiliaria Log Home Iguazú, dirigida por Meglio, y pagaron 13.000 dólares con el compromiso de que se iniciarían las obras.

Sin embargo, las construcciones nunca comenzaron y los pagos no fueron devueltos. En un primero momento, los damnificados intentaron reclamar por la vía civil, pero no obtuvieron respuesta.

cabañas denuncia por estafa.jpg En las redes sociales se siguen promocionando las cabañas que construye el empresario Emanuel Meglio.

"Uno siente que no lo están escuchando"

En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), Víctor Albornoz y Luis Cattáneo dieron detalles del caso y reclamaron respuestas a la Justicia. “Uno siente que no lo están escuchando. Ya el tema de escuchar la palabra estafa es algo recurrente. Creo que hay que cambiarle el nombre, hay que poner robo, no estafa. Estafa es una palabra muy light y a uno, en realidad, le roban, le quitan su dinero y no le devuelven la contraprestación”, dijo el primero de los denunciantes.

Por su parte, Cattáneo recordó que todo comenzó con un contrato en el que se acordó la construcción de la cabaña. “Tengo un contrato firmado con este hombre (por Meglio). Era entregar un dinero y construir una cabaña en la localidad de Saucesito, en la provincia de Santa Fe. Iba a ser mi vivienda particular. Se fue entregando el dinero. Este hombre cumplió muy poco de lo que había prometido. Trajo madera, pero quedaba a la intemperie porque no fue a terminar con lo que se comprometió”, afirmó.

VICTOR ALBORNOZ Y LUIS CATANEO.mp3

En tanto, Albornoz señaló que su cabaña iba a ser emplazada en Paraná, pero tampoco se concretó. “Siempre había un pero, entregaba algo y después se desaparecía. A todos los damnificados les pasó exactamente lo mismo. Por eso se realizó una denuncia de estafa en conjunto, porque a todos les hizo exactamente lo mismo. Es un modus operandi. Esta persona, Manuel Meglio, no tiene nada a su nombre. Está preparado para estafar. Todos sus bienes estaban a nombre de su pareja. Cuando hablo por teléfono con su suegro, quien se me ríe al teléfono diciéndome que no tenía ni idea de lo que me estaba metiendo. Luego, Manuel Meglio armaba otros nombres de empresas y seguía estafando gente”, refirió.

“Nosotros entregamos el dinero en una escribanía donde se realiza la certificación de firma de Meglio. Se le han realizado pericias caligráficas y está certificado que es él el que ha firmado”, señaló.

Asimismo, sostuvo que si bien el dinero se entregó frente a una escribana pública, “eso no garantiza absolutamente nada porque estamos en diciembre y todavía esperando que se juzgue al presunto estafador. Ha habido una dilatación de tiempo bastante holgada porque ya van a ser casi cinco años”.

Por último, manifestó que esperan que la Justicia resuelva que el caso sea elevado a juicio: “Nuestras garantías constitucionales se están vulnerando porque no tenemos ninguna garantía de que se juzgue”.

“Estamos en diciembre y todavía esperamos saber qué sucederá, si se va a juicio o no. Nosotros tuvimos una reunión con el fiscal y nos explicó que antes de la feria debería expedirse el Tribunal de Paraná”, finalizó.

En Paraná, la causa fue tramitada por el fiscal Cristian Giunta, en tanto que en Federación la llevó adelante la fiscal Fanny Kern.