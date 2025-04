Escuela primaria de Colonia Avellaneda está a punto de cerrar por el mal estado del camino

Con cada lluvia, la tierra de la calle demora en "secar" a veces dos o tres días, a veces llega hasta a una semana y es la cantidad de días en que las clases presenciales se ven suspendidas en la escuela primaria N° 34 Enrique Mihura de Colonia Avellaneda. La autoridad de la institución educativa lo venía advirtiendo ya desde 2023, cuando asumió en el cargo, con el mal estado del camino a la escuela, en algún momento se quedarían sin alumnos. Así ocurrió. En el ciclo 2025 comenzaron cuatro alumnos, pero la primera semana de clases fue con clima "llovedor" y no hubo clases. Los padres debieron tomar la decisión que no querían: cambiarlos de escuela.

El fenómeno del éxodo rural al campo no es nuevo. Lo que ocurre es que en ésta ocasión, se produce por falta de mantenimiento de 5 kilómetros por calle de tierra. A la escuela se llega desde Paraná por Acceso Norte hasta la zona conocida por tener al frente grandes silos, desde ahí se recorren kilómetros por calle de tierra hasta llegar al lugar, También se puede ingresar por Ruta 12, a la altura de Sauce Montrul, pero por la arboleda, la calle demora aún más en secar y transitarse.

"En diciembre de 2024 escuché al intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, decir en una nota periodística que en su jurisdicción tiene dos escuelas primarias que no dan abasto, con más de 100 chicos en lista de espera. Ni siquiera tiene en cuenta nuestra institución, para él tristemente no son tres y tampoco nos ve como una alternativa para las familias", relató la entrevistada.

La docente expresó su frustración ante la falta de atención de las autoridades educativas y gubernamentales, que conocen la situación pero no hacen nada al respecto.

"Escuela que se cierra no abre más"

"Escuela que se cierra no abre más, por eso es tal la preocupación de los vecinos de la zona. Nosotros tenemos 5 kilómetros de tierra desde Acceso Norte. Los días de lluvia y los posteriores, si son muchos, no podemos ingresar. Hubo una reunión con habitantes de la zona días atrás que incluso tuvimos que hacerla en la calle porque no se podía llegar. Yo recién ingresé el lunes, pero ya no tengo alumnos. La escuela está ubicada en la zona rural de Colonia Avellaneda, entrando por los silos como punto de referencia si venis por Acceso Norte, frente a Colonia Avellaneda. Es la calle que va hacia la balsa que comunica Paraná con Villa Urquiza. Después de las precipitaciones los vecinos arreglan la arteria, es el único mantenimiento. Acá se ha reclamado un montón de veces al intendente, y nos dice que eso le corresponde a la Dirección Provincial de Vialidad. En 2024 le escribí una carta al gobernador Rogelio Frigerio, era la última instancia, pero ni siquiera me recibió cuando fui hasta la Casa de Gobierno".

Aguirre recalcó que las escuelas de Colonia Avellaneda y San Benito están abarrotadas de alumnos, y que incluso muchos chicos viajan a diario hasta Paraná para concurrir a una escuela.

A pesar de ofrecer su escuela para aquellos que la necesitan, las dificultades logísticas hacen que sea inviable para los padres llevar a sus hijos: "En su época gloriosa la escuela llegó a tener 50 alumnos. Año a año veo en redes sociales como padres deambulan pidiendo banco para sus hijos, yo ofrezco mi escuela pero entiendo que es inaccesible. No hay combis, ni transporte público y cuando la escuela funcionaba los padres a veces sólo podían llegar en camioneta o con tractores, por las grandes huellas en el camino".