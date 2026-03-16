Inició el Torneo Dos Orillas de Damas

Se disputó la primera fecha del Torneo Dos Orillas que organizan la Federación Entrerriana de Hockey y la Asociación Santafesina de Hockey.

Comenzó la edición 2026 del Torneo Dos Orillas de Damas, campeonato de hockey sobre césped organizado de manera articulada por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). En los distintos sintéticos de la región se vivieron jornadas intensas, en las que la bocha y el stick fueron los principales protagonistas.