Comenzó la edición 2026 del Torneo Dos Orillas de Damas, campeonato de hockey sobre césped organizado de manera articulada por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). En los distintos sintéticos de la región se vivieron jornadas intensas, en las que la bocha y el stick fueron los principales protagonistas.
Inició el Torneo Dos Orillas de Damas
Se disputó la primera fecha del Torneo Dos Orillas que organizan la Federación Entrerriana de Hockey y la Asociación Santafesina de Hockey.
En Primera, en la Zona Campeonato, los representantes de Estudiantes empataron, Rowing Azul debutó con un triunfo, mientras que Paracao y Talleres Rojo cayeron en esta primera fecha.
Mientras que en el ascenso sólo festejó Rowing Blanco.
Resultados de la primera fecha del Torneo Dos Orillas
Zona Campeonato
CRAI 1-El Quillá Azul 2
Estudiantes Blanco 0-Estudiantes Negro 0
Paracao 0-Banco Provincial 6
Alma Juniors 0-Rowing Azul 2
La Salle 5-Talleres Rojo 3
Universitario de Santa Fe 1-Santa Fe RC Azul 6.
Zona Ascenso B1
Colón de Santa Fe 4-La Paz Hockey 0
Santa Fe RC Blanco 2-Unión Agrarios Cerrito 0
Talleres Blanco 0-Argentino de San Carlos Centro 3
Capibá 2-Unión de Santa Fe 3.
Zona Ascenso B2
El Quillá Amarillo 11-Diamantino 0
CRAR 6-Atlético Franck 1
Rowing Blanco 1-Estudiantes Amarillo 0.