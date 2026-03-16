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Inició el Torneo Dos Orillas de Damas

Se disputó la primera fecha del Torneo Dos Orillas que organizan la Federación Entrerriana de Hockey y la Asociación Santafesina de Hockey.

16 de marzo 2026 · 16:52hs
En la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas jugaron Estudiantes Negro y Blanco

Gentileza hockeyamill

En la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas jugaron Estudiantes Negro y Blanco, igualando sin goles.

Comenzó la edición 2026 del Torneo Dos Orillas de Damas, campeonato de hockey sobre césped organizado de manera articulada por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). En los distintos sintéticos de la región se vivieron jornadas intensas, en las que la bocha y el stick fueron los principales protagonistas.

En Primera, en la Zona Campeonato, los representantes de Estudiantes empataron, Rowing Azul debutó con un triunfo, mientras que Paracao y Talleres Rojo cayeron en esta primera fecha.

Sebastián Battaglia adelantó que se alejará de la conducción técnica.

Sebastián Battaglia anunció que se involucrará en la política de Boca

Independiente perdió en Córdoba

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Mientras que en el ascenso sólo festejó Rowing Blanco.

Resultados de la primera fecha del Torneo Dos Orillas

Zona Campeonato

CRAI 1-El Quillá Azul 2

Estudiantes Blanco 0-Estudiantes Negro 0

Paracao 0-Banco Provincial 6

Alma Juniors 0-Rowing Azul 2

La Salle 5-Talleres Rojo 3

Universitario de Santa Fe 1-Santa Fe RC Azul 6.

Zona Ascenso B1

Colón de Santa Fe 4-La Paz Hockey 0

Santa Fe RC Blanco 2-Unión Agrarios Cerrito 0

Talleres Blanco 0-Argentino de San Carlos Centro 3

Capibá 2-Unión de Santa Fe 3.

Zona Ascenso B2

El Quillá Amarillo 11-Diamantino 0

CRAR 6-Atlético Franck 1

Rowing Blanco 1-Estudiantes Amarillo 0.

Torneo Dos Orillas Federación Entrerriana de Hockey Hockey sobre césped campeonato
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