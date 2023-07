Escuela Normal: "Fernanda Casualde no actuó de buena fe"

En este sentido el titular de la asociación, Héctor Sattler, brindó declaraciones para manifestar su punto de vista en torno a los hechos denunciados e informar la situación en la que se encuentran legalmente. “Nos enteramos por la denuncia realizada, casualmente, posterior a que no le renovaran el contrato, pues no tenía cargo efectivo” , indicó Sattler en declaraciones al programa En Voz Alta y aclaró: “Se iban haciendo prórrogas de contrato y se le avisó con anterioridad que no iba a continuar y, posteriormente, cuando le llega el mail de rescisión del contrato, hace esta denuncia”.

Respecto a las supuestas irregularidades que la ex directivo denunció, Héctor explicó: “Hay dos circunstancias: al no tener la cooperadora libre de hacer una cuenta a su nombre, pues no estaban al día los papeles en personería jurídica, había que recibir transferencias bancarias. Hoy en día, excepto algunos casos, todo el ingreso de dinero es por esa vía. Por este motivo puse una caja de ahorro que tenía en el paquete de mi banco, que estaba totalmente inmovilizada porque nunca se usó. Esto se informó por medio de comunicado y los padres me pasaban, a través de Whatsapp, los comprobantes correspondientes. Cada padre recibía de nuestra parte la confirmación: el recibo original iba al cuaderno de comunicaciones de los alumnos y los duplicados están guardados en la sede de cooperadora”. El titular de la cooperadora acotó: “Esta señora evidentemente no ha actuado de buena fe, pero no lo tomo hacia mi persona, pero hay otros que integran la cooperadora que le pegan a autoridades más relevantes de la facultad. Hay intencionalidad en la denuncia”.

Por otro lado, indicó que la única falencia que se puede hallar en la cooperadora es que “los papeles no están totalmente en orden”: “Faltan presentar memorias y papelería par llamar a una asamblea y renovar autoridades. En mi caso hace seis años que estamos en cooperadora y todo se dio por circunstancias de anormalidades anteriores, nos presentamos y yo tenía una hija en la escuela que se recibió el año pasado y ya está en la facultad, por lo que mi idea era este año ordenar esas falencias y llamar a una asamblea”.

La situación en la Escuela Normal

A lo largo de la semana Casualde se dirigió a distintos medios de comunicación para expresarse públicamente en torno a su despido, así como a la denuncia hacia la cooperadora: “Veníamos haciendo una investigación con la vicedirectora, Alejandra Levrand, a raíz de estas irregularidades que observábamos como equipo directivo de nivel primario”, había manifestado al programa A Quien Corresponda. En este sentido, la docente detalló que la cooperadora no presentaba rendición de cuentas desde 2017, que las autoridades de la Facultad no autorizaban la renovación de integrantes de la asociación y los fondos que depositaban los padres a una cuenta a nombre del presidente, Héctor Sattler.

Por otro lado, Casualde manifestó: “Soy consciente que fueron otras situaciones que se fueron dando institucionalmente donde, como equipo directivo, nos veíamos muy coartadas en la toma de decisiones institucionales y en poder darles legitimidad, creo que eso también fue deteriorando la situación”.

El sábado por la mañana trascendió un comunicado en la web oficial de la escuela normal, que más tarde sería borrado, donde se repudiaba la decisión de la Secretaría de Escuelas de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de Uader: “Observamos con gran preocupación esta decisión que han tomado las autoridades de la Facultad de Humanidades, no habiendo mediado previo aviso ni justificativo. Es lamentable que, en momentos de pleno ejercicio de la democracia en una Universidad que se programa respetuosa de la libertad de ideas, las autoridades de la Facultad tomen decisiones unilaterales sin mediar argumentos pedagógicos que fundamenten esta decisión”.