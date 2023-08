Escrutinio: es clave que la gente no vaya tarde a votar

La secretaria de Modernización de Entre Ríos, Lucrecia Escandón, admitió en diálogo con UNO que el escrutinio llevará más tiempo que en las elecciones nacionales anteriores, de 2019. "Estas PASO son mucho más complejas", indicó. De todas formas, consultada sobre el horario en el que se conocerían el domingo los resultados electorales en la provincia, estimó que no variará en relación a comicios pasados.

"A las 21 horas vamos a publicar los primeros resultados provinciales. No importa la cantidad de telegramas que hayan llegado", anunció. Y calculó que alrededor de las 23 "vamos a tener muchos datos cargados". Si no casi el 100% de los votos de Entre Ríos, al menos cerca de la totalidad, afirmó la funcionaria.

Elecciones.jpg

"En 2019 la mayor cantidad de telegramas entró entre las 20.30 y las 23. Fueron unos 2.000 de toda la provincia. Ahora el cierre mesas va a ser más complejo y se va extender el horario de recepción", advirtió Escandón.

Por esto, la secretaria de Modernización remarcó con especial énfasis que la gente vote lo más temprano que pueda el domingo, o al menos que evite ir a la escuela a último momento. "Pedimos que la ciudadanía no vaya cerca del horario del cierre de las 18. En comicios anteriores encontrábamos a las 18.45 horas escuelas con gente haciendo fila adentro esperando para votar", ilustró.

Si esto sucede, hará todavía más tardío el recuento de votos y, consecuentemente, la disponibilidad de resultados para publicar. "Hay que considerar que cada presidente de mesa debe completar dos telegramas, el acta de su mesa y firmar los certificados de cada fiscal partidario para el escrutinio definitivo", observó la funcionaria.

Escandón señaló a UNO que la Provincia se diferencia de la Nación sobre la difusión y publicación de resultados, ya que el Ministerio del Interior nacional, que tiene a cargo el escrutinio provisorio de candidaturas nacionales, va a publicar resultados cuando haya tendencias, aunque no estén determinadas en el horario legal de las 21, a partir del cual se pueden publicar cifras.

Lucrecia Escandon.jpg

¿Qué porcentaje de votos escrutados alcanza para informar una tendencia? La secretaria de Modernización aclaró: "No es sólo una cuestión de porcentaje sino de qué jurisdicciones tienen cargada su información. Aunque estén casi completos provincias pequeñas, esto no hace una tendencia si no se tienen datos de las más grandes como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe".

¿Cómo se cargan y publican los resultados de la provincia? Una vez finalizada la jornada de votación, cada mesa es escrutada en las escuelas. Los resultados se anotan en telegramas. El Correo Argentino transportará los telegramas desde las 662 escuelas donde se votará en Entre Ríos hacia 504 sucursales y centros de transmisión de la provincia, muchos de ellos ubicados en las mismas escuelas.

Una vez allí, los agentes del Correo escanean los telegramas y los transmiten al Centro de Cómputos Oficial (ubicado en el Centro de Convenciones de Paraná) dónde comienza el procesamiento de los datos. En el CPC habrá más de 50 empleados del gobierno provincial cargando telegramas. Respecto del software utilizado para la carga de resultados, Escadón destacó que fue "desarrollado por la Dirección de Informática, está hecho íntegramente en la provincia".

Cabe aclarar que el escrutinio provisorio no tiene relevancia jurídica y su finalidad es "satisfacer la demanda ciudadana de información al término de la jornada de votación", explica el gobierno provincial.

El escrutinio definitivo es realizado por el Tribunal Electoral de la provincia y la Secretaría Electoral Nacional. Comenzará el martes a las 18 horas, 48 horas luego del cierre de los comicios del domingo.