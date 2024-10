Escribanos de Entre Ríos saldrán a la calle a brindar asesoramiento de manera gratuita

Para ello se están preparando e invitando a la comunidad a compartir sus inquietudes y consultas para que los profesionales puedan orientarlos. “No pierdas esta oportunidad de recibir orientación de manera accesible y confiable”, indican en sus redes sociales.

Sobre esta propuesta, el presidente del Colegio de Escribanos de Entre Ríos, Sergio Alejandro Caffaratti, contó a UNO: “El notariado organizado en todo el país saldrá el 9 de noviembre a la calle y se mostrará con su vocación de solidaridad social en cada lugar de la Argentina. Esperamos que la gente asista, que ya se vaya preparando, que se vaya viendo lo que tiene dudas y que ese día pueda venir y preguntarnos, consultarnos lo que necesite. Va a ser bien recibida, va a ser bien atendida y vamos a tratar de evacuar todas las consultas”.

A su vez, explicó: “Esta es una iniciativa a nivel nacional, y ya es el 12º año que la llevamos a cabo. Ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo. y es una jornada especial. Todos los años va cambiando la fecha, pero generalmente es entre fines de octubre y mediados de noviembre cuando el notariado de toda la Argentina, en cada ciudad importante o en cada lugar donde hay un grupo de escribanos, sale a la calle a brindar asesoramiento jurídico y específicamente notarial en forma gratuita a todo aquel que así lo requiere. No es porque no lo hagamos en nuestra oficina, o no lo hagamos por ahí los que somos de las comunidades un poco más pequeñas, sino que esta es una fecha en la que el notariado se quiere acercar a los que menos tienen y más lo necesitan, y abrir nuestra oficina y nuestro corazón y decirles ´acá estamos, y consúltenos con la confianza en los temas que a ustedes les pueda hacer utilidad´. Nosotros recibimos a la persona, la escuchamos, atendemos su problema y tratamos de encaminarla a la solución que nos parece más adecuada para la cuestión que nos plantea”.

En este marco, subrayó: “Hay muchos temas en los cuales el notario puede ayudar a la gente, sobre todo en prevenir el día de mañana algún tipo de disgusto, en el tema sucesorio, en el tema de alguna directiva anticipada de salud, en las cuestiones de derechos de familia, en la convivencia. También podemos asesorar con respecto a poderes, sociedades o donaciones”.

Temas de consulta a los escribanos

Caffaratti, quien ha participado activamente en ediciones anteriores, comentó que es muy amplia la gama de consultas que los ciudadanos acercan a los letrados en busca de asesoramiento. “Por ejemplo, hay gente que quiere saber cómo dejarle los bienes a sus hijos para el día que no estén. Hay otros que consultan por testamento, que son actos de última voluntad. Hay gente que consulta para saber si cuando se va poniendo muy mayor, o en caso de que tenga una incapacidad, puede elegir cómo quiere transitar los últimos años de su vida, si quiere ser o no ser sometido a determinado tratamiento médico; ahora, dentro de la libertad individual, uno puede decir ´si me pasa tal problema de salud no quiero que me intervengan quirúrgicamente´, o ´no quiero que me conecten un respirador´ o ´sí quiero´. O ´en el caso de que me ponga muy mayor, no quiero ir a un asilo´, y en el caso de que así sea, poder decidir adónde, ¿a cuál asilo, quién va a ser la persona que se va a encargar de la administración de mis bienes o de mi atención o de llevarme a hacer un control médico, o a cobrar. Son muchas las cosas en las que el notario puede acompañar a la familia y a la persona en particular”, expresó.

El Colegio de Escribanos de Entre Ríos se suma a una propuesta nacional

Asesoramiento en distintas ciudades

El presidente del Colegio de Escribanos de Entre Ríos mencionó que en principio la expectativa es brindar asesoramiento en todas las capitales de los departamentos de la provincia, y en otras ciudades donde hay grupos de notarios que se suman y colaboran, y remarcó: “La idea es acercarnos nosotros a la gente. Por ahí algunos nos tienen algún tipo de miedo o excesivo respeto, entonces nosotros nos abrimos a la sociedad, nos hacemos presentes en los barrios para asesorar a los vecinos, le decimos ´acá estamos, pueden preguntarnos´. Y se sienten seguramente más cómodos que teniendo que venir a la notaría”.

Para participar, no es necesario inscribirse previamente. Se atenderá a los concurrentes por orden de llegada y al respecto Caffaratti precisó: “Somos varios los escribanos los que nos sumamos en esta iniciativa, porque creemos en el proyecto y que tenemos que estar cerca de la gente”.

“El notariado, en su gran mayoría, es muy solidario. Siempre hemos dado respuestas. Inclusive, como son muchos los temas, si tienen que esperar un ratito disponemos de mesas y sillas individuales, para que uno haga con el notario o con la notaria su consulta con la tranquilidad y con la independencia que crea oportuno, sin que los demás lo tengan que estar escuchando. Lo hacemos particular en ese espacio que le vamos a brindar a la gente”, concluyó.