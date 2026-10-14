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La Vecinal Carlos Pellegrini convoca a una reunión clave por la seguridad del barrio

La Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini convoca a los vecinos a una reunión sobre seguridad barrial este viernes, a las 19, en su sede de calle Pellegrini 547.

14 de octubre 2026 · 09:18hs
La Vecinal Carlos Pellegrini convoca a una reunión clave por la seguridad del barrio.

Foto: Gentileza/Municipalidad de Paraná

La Vecinal Carlos Pellegrini convoca a una reunión clave por la seguridad del barrio.

La Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini y el Club de Leones Paraná Centro convocan a los vecinos de Paraná a participar de una reunión sobre seguridad barrial, que se realizará este viernes, a las 19, en la sede ubicada en Pellegrini 547, con el objetivo de abordar problemáticas que preocupan a la comunidad.

El encuentro fue reprogramado debido a las condiciones climáticas que impidieron la realización de la reunión anterior. La iniciativa busca generar un espacio de diálogo entre los vecinos y las autoridades para abordar distintas problemáticas vinculadas con la seguridad y trabajar en la búsqueda de soluciones para la comunidad.

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La Vecinal Carlos Pellegrini convoca a una reunión para abordar la seguridad barrial

Durante la reunión se tratarán temas relacionados con la prevención del delito, las estafas virtuales y telefónicas, el patrullaje en los barrios, el consumo en adolescentes y la atención a los adultos mayores, con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención y promover una mayor participación ciudadana.

Está prevista la participación de representantes de la Policía de Entre Ríos, a través de la Jefatura Departamental Paraná y las comisarías primera, segunda y sexta, además del servicio de emergencias 911. También estarán presentes representantes de la Municipalidad de Paraná y del Defensor del Pueblo Adjunto.

Desde las instituciones organizadoras invitan a los vecinos a sumarse a este espacio de intercambio, participación y compromiso colectivo, destacando la importancia del trabajo conjunto entre la comunidad y las autoridades para avanzar en la construcción de un barrio más seguro.

Reunión Vecinal Carlos Pellegrini
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