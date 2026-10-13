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Entre Ríos tendrá un martes con mejoras y un miércoles de temperaturas templadas

Luego de las lluvias, el tiempo mejorará en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Las máximas rondarán los 20 grados en Entre Ríos.

13 de octubre 2026 · 07:01hs
Entre Ríos tendrá un martes con mejoras y un miércoles de temperaturas templadas.

Foto: UNO/Gerónimo Flores

Entre Ríos tendrá un martes con mejoras y un miércoles de temperaturas templadas.

Entre Ríos comenzará a recuperar condiciones meteorológicas más estables durante el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, luego de un lunes marcado por las precipitaciones, la nubosidad y temperaturas relativamente bajas para la primavera.

Según los pronósticos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una disminución de la inestabilidad, con cielo variable y temperaturas máximas cercanas a los 20 grados en las principales ciudades entrerrianas. No obstante, algunos pronósticos mantienen la posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente durante el miércoles. Elonce.com+2

Martes con mejoras en Paraná y el centro provincial

En Paraná, el martes se presentará con nubosidad variable y una probabilidad baja de precipitaciones. La temperatura mínima rondará los 11 grados y la máxima alcanzará aproximadamente los 19, lo que permitirá una tarde más agradable después del comienzo de semana lluvioso.

Condiciones similares se esperan en La Paz y Villaguay, donde las temperaturas se moverán entre los 11 y los 19 grados. La presencia de nubes alternará con períodos de mayor claridad, sin que se anticipen lluvias generalizadas.

En Victoria, las máximas podrían alcanzar los 20 grados, dentro de una tendencia de recuperación térmica que abarcará buena parte del territorio provincial. Elonce.com+1

Concordia y la costa del Uruguay

En Concordia, el martes también se prevé una mejora respecto del lunes, cuando las lluvias y los chaparrones mantuvieron condiciones de inestabilidad durante buena parte de la jornada.

Para el martes se esperan temperaturas próximas a los 20 grados, con una mínima cercana a los 11. Federación presentará valores similares, mientras que el cielo continuará con nubosidad variable.

En Concepción del Uruguay y Gualeguaychú se anticipan máximas de alrededor de 20 grados. Aunque el panorama general será más favorable, la humedad y la presencia de nubes seguirán caracterizando las condiciones meteorológicas en la costa oriental entrerriana. La Pirámide+2

Miércoles con temperaturas moderadas

Para el miércoles 14, las previsiones indican que continuará el ambiente templado, aunque con diferencias en la probabilidad de lluvias según la localidad.

En Paraná se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 20, con predominio de cielo nublado y escasas posibilidades de precipitaciones. Sin embargo, para el martes por la tarde un pronóstico actualizado contempla chubascos aislados, por lo que no se descarta algún episodio breve de lluvia antes de la mejora del miércoles.

En Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay las máximas se ubicarían entre los 20 y 21 grados. Algunos modelos mantienen la posibilidad de lluvias débiles en sectores de la costa del Uruguay, aunque sin anticipar precipitaciones generalizadas. Infoclima+3

De esta manera, la provincia atravesará dos jornadas con temperaturas primaverales moderadas, mañanas frescas y presencia variable de nubosidad. Para quienes tengan previstas actividades al aire libre, será conveniente consultar las actualizaciones meteorológicas, especialmente por la posibilidad de chaparrones localizados durante el martes.

Entre Ríos Paraná Concordia Gualeguaychú
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