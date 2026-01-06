Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: salió el primer embarque de carne ovina a Medio Oriente tras casi 20 años

Tras casi 20 años, Entre Ríos reanudó la exportación de carne ovina a Medio Oriente: envió 1.700 kilos a Omán y ya prepara un embarque a Kuwait.

6 de enero 2026 · 14:17hs
Este martes partió rumbo al Sultanato de Omán un contenedor con poco más de 1.700 kilos de carne ovina producida en Entre Ríos. Se trata de la primera exportación de ese tipo a Medio Oriente en casi 20 años, lo que expresa la importancia del negocio para la cadena de valor en la provincia. Para mediados de este mes se prevé un embarque similar hacia Kuwait.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, ponderó la operación del sector privado y subrayó: "El gobernador Rogelio Frigerio destacó que el mercado de Medio Oriente emerge como muy atractivo para la producción entrerriana, particularmente para los cortes ovinos; y a partir de esa lectura nos impulsó a trabajar para poner en marcha la Mesa Ovina". Se trata de un ámbito integrado por entidades de productores, el Estado provincial y Senasa; desde donde se trabaja en conjunto desde abril para generar proyectos que potencien la actividad. Especificó que con este envío al Sultanato de Omán, se recupera un mercado que estaba inactivo desde 2006. La operación incluyó la faena de 1.180 ovinos provenientes de productores entrerrianos de Concordia, Federación y Gualeguay.

Más de 1.700 kilos de carne ovina partieron desde Entre Ríos rumbo a Omán

La operatoria se enmarca en una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de comercialización para la producción ovina entrerriana, a partir del trabajo entre productores, industria frigorífica y operadores comerciales. Actualmente, Entre Ríos cuenta con más de 650.000 ovinos, y su industria frigorífica está preparada para acompañar el crecimiento del sector y atender la demanda de los mercados internacionales. En este marco, se encuentra programada una nueva exportación con destino a Kuwait, cuya carga está prevista para el 12 de enero, lo que reafirma la reapertura y consolidación de mercados internacionales para la carne ovina argentina.

