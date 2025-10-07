Cómo siguen los rastrillajes por la desaparición de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

Este martes continúan intensos rastrillajes en Gobernador Mansilla por la desaparición de Daiana Mendieta. Participan casi 70 personas con drones y perros.

La comunidad de Gobernador Mansilla continúa en vilo por la desaparición de Daiana Mendieta, una joven de 22 años que fue vista por última vez el pasado viernes 3 de octubre. Su vehículo fue hallado abandonado en la madrugada del domingo, lo que incrementó la preocupación y aceleró las investigaciones.

El jefe de la Departamental Rosario del Tala, comisario Pedro Silva, brindó detalles este martes sobre los operativos que se están desarrollando en la zona rural cercana al lugar donde se encontró el auto. Según informó a UNO , durante este martes continúan los intensos rastrillajes con la participación de entre 60 y 70 personas, incluyendo personal proveniente de Paraná.

Daiana Mendieta, de 22 años, desapareció el viernes 3 en Gobernador Mansilla.

Rastrillaje en la zona de Los Zorrinos

“Tenemos planificado rastrillar aproximadamente entre 700 y 800 metros lineales de jurisdicción rural”, indicó. El operativo se está concentrando en un camino vecinal conocido como Los Zorrinos, paralelo a la Ruta Nacional 12, en inmediaciones del lugar donde apareció el domingo a la madrugada el vehículo Corsa Classic de la joven.

En los rastrillajes están siendo utilizados perros entrenados y drones, así como equipos técnicos e investigadores especializados. Al menos 25 efectivos llegaron desde Paraná para colaborar en el trabajo de campo y las tareas periciales.

Operativos según resultados

Respecto al desarrollo de la jornada, Silva explicó que los operativos se ajustan según los resultados que se vayan obteniendo. “Tenemos una planificación, pero vamos por orden de resultados”, dijo el comisario.

En el marco de la investigación, hay un hombre mayor detenido, quien fue aprehendido tras resistirse a un allanamiento en su domicilio. Las autoridades no han brindado aún mayores detalles sobre su vinculación con la causa.

La desaparición de Daiana ha generado una fuerte conmoción en la localidad, y familiares, vecinos y voluntarios acompañan con expectativa y preocupación cada avance del operativo.