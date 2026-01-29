Entre Ríos: marcada reducción de matrícula escolar primaria

La provincia de Entre Ríos, con la tendencia nacional, registra una reducción de la matrícula escolar en escuelas primarias, baja que se proyecta en el tiempo

Entre Ríos no escapa a la tendencia que marca una fuerte reducción de la matrícula escolar en las escuelas primarias. Se estima que para 2030 caerá 27% a nivel nacional, lo que equivale a 1.200.000 alumnos menos respecto de 2023, como resultado del descenso sostenido de la natalidad. Entre Ríos es una de las tres provincias con menor matrícula, según el informe “Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado”, publicado por Argentinos por la Educación.

A partir de las proyecciones demográficas de la Dirección Nacional de Población (DNP) del Ministerio del Interior y de los datos de matrícula, secciones y cargos docentes del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación, revelaron cómo impactará la caída de la matrícula en el sistema educativo, lo que abre el debate sobre la reorganización de los recursos disponibles en este nuevo escenario.

aula clases.jpg

El informe de Martín De Simone, María Sol Alzú y Martín Nistal, proyecta una fuerte reconfiguración del tamaño de las aulas. Si se mantiene la cantidad actual de secciones, las aulas con más de 25 alumnos pasarán de representar el 43,5% al 3,9% de la matrícula hacia 2030. En paralelo, las secciones con menos de 20 alumnos crecerán del 21,5% al 71%. Este cambio, aseguran los autores del relevamiento, impacta directamente en la estructura del sistema: con menos estudiantes, se necesitarían 50.034 secciones menos y 71.250 cargos docentes menos en todo el país.

Clases ciclo lectivo alumnos 2.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Baja en la matrícula: cómo afecta en las provincias

La caída de la matrícula no será homogénea. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires liderará el descenso, con más de 510.000 alumnos menos (-30,5%), seguida por CABA, con una baja del 34%, y Santa Fe, con -24,5%.

En el otro extremo (ver gráfico 2), provincias como Santiago del Estero, Misiones y Corrientes mostrarán reducciones más moderadas, aunque ninguna jurisdicción escapará al proceso de contracción. En términos porcentuales, las mayores caídas se proyectan en Tierra del Fuego (-36,1%), Santa Cruz (-34,9%) y CABA (-34%).

Los datos de Entre Ríos

El informe destaca que, junto con Catamarca y La Rioja, Entre Ríos es una de las provincias que hoy (datos 2023) lidera la proporción de aulas pequeñas. Esto significa que ya cuenta con una configuración escolar con menos alumnos por sección en comparación con grandes centros urbanos como Buenos Aires o Córdoba.

Aunque el promedio nacional de caída de la matrícula primaria es del 27% (1,2 millones de alumnos menos para 2030), el impacto en Entre Ríos presenta matices interesantes:

Tendencia a la baja: Al igual que en todo el país, la caída de la natalidad reducirá la cantidad de chicos en las aulas entrerrianas.

Al igual que en todo el país, la caída de la natalidad reducirá la cantidad de chicos en las aulas entrerrianas. Relación Alumno/Docente: Actualmente, el país promedia 16 alumnos por docente. En Entre Ríos, por su estructura actual, este número es menor: 12 alumnos por cada docente. Si se mantiene la cantidad de cargos docentes actual, para 2030 la provincia profundizará su tendencia hacia aulas de 9 alumnos por docente.

Actualmente, el país promedia 16 alumnos por docente. En Entre Ríos, por su estructura actual, este número es menor: 12 alumnos por cada docente. Si se mantiene la cantidad de cargos docentes actual, para 2030 la provincia profundizará su tendencia hacia aulas de 9 alumnos por docente. Desaparecen las aulas numerosas: El informe estima que las secciones con más de 25 alumnos, que hoy son comunes en el ámbito urbano, prácticamente desaparecerán en la provincia, dando lugar a una mayoría de secciones con menos de 20 alumnos.

Educación Caída matrícula primaria

El impacto de la baja natalidad en la matrícula escolar

Sin dudas, la baja en las tasas de natalidad que la Argentina viene mostrando en la última década empieza a generar problemas en varios aspectos, entre ellos el de la educación. La proyección hacia 2030 desde ya no es alentadora y la caída en los nacimiento juega un papel crucial que puede llevar a una merma en la cantidad de estudiantes en las aulas. Para hablar de ello, Ámbito consultó a Leyre Sáenz Guillén, analista de datos de Argentinos por la Educación, quien explicó que "si bien la caída de natalidad es un factor que está afectando a todo el mundo en general, la Argentina no es una excepción".

En ese sentido, Sáenz Guillén indicó que "los nacimientos venían relativamente estables y en los últimos 10 años de golpe se aceleró y cayó en un 40% la natalidad en nuestro país", lo cual afecta a la matrícula escolar. De este modo se puede proyectar la baja en la cantidad de 1.200.000 estudiantes de primaria, una cifra impactante.

No obstante, allí se abre una discusión respecto a los recursos: ¿cómo distribuir a los docentes, utilizar la infraestructura y apliar de forma efectiva los recursos si hay menos alumnos en las aulas? Para Martín De Simone, "la caída de la tasa de natalidad en Argentina puede tener múltiples efectos, tanto negativos como positivos. En el sistema educativo, sin embargo, abre una oportunidad: sin aumentar el gasto total, es posible destinar más recursos por estudiante", aseguró

Para De Simone "si esos recursos se orientan a intervenciones basadas en evidencia, los niveles de aprendizaje pueden mejorar de manera considerable", aunque advirtió que "el riesgo es que la inercia institucional y objetivos que no ponen el aprendizaje en el centro hagan que esta ventana de oportunidad se desperdicie", consideró.

Educación Caída alumno docente

Menos alumnos en las aulas, ¿qué pasa con los docentes?

En 2023, según los datos oficiales, la Argentina registró un promedio de 16 alumnos por docente en el nivel primario, un valor cercano al promedio de América Latina. El país se ubicó en una posición intermedia: por encima de Uruguay y del promedio de la OCDE, pero por debajo de México, Colombia y Brasil.

Sin embargo, si la cantidad de cargos docentes se mantiene constante, el ratio (la cantidad de alumnos por dicente) caería a 12 en 2030, uno de los niveles más bajos de la región. El primer elemento que este análisis pone en relieve es que habrá una mayor disponibilidad de docentes por estudiante, aunque plantea interrogantes sobre la eficiencia del gasto y la calidad de los aprendizajes.

Educación Caída alumno docente 2030 matrícula

Al respecto, Sáenz Guillén señaló sobre los números proyectados de estudiantes hacia 2030 que "existe evidencia que lo que muestra es que existe un número ideal de alumnos, porque ellos no solo aprenden del docente, sino que también aprenden de sus compañeros, aprenden justamente de este efecto de pares". Por eso, planteó una forma para aprovechar los recuros docentes con el fin de mejorar la calidad de los aprendizajes: "¿Qué hacemos con esta cantidad de alumnos por curso? ¿Unimos los cursos sumando estudiantes y tendríamos docentes que no sabríamos cómo reubicar ó dejamos las clases con menos alumnos?", preguntó.

Allí al especialista explicó que "una política ideal sería unir a los chicos en las clases para tener alrededor de 25-30 estudiantes por curso" y reubicar docentes. Así, por ejemplo, se podría aplicar un sistema con dos maestros por clase: "Este segundo docente por aula haría de tutor, que acompañe las trayectorias más desaventajadas en forma de tutorías, dado que hay mucha evidencia que demuestra que funcionan bien", es decir, buscar "maneras de reorganizar eficientemente el sistema en pos de la calidad educativa", remarcó.

El informe completo