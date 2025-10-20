Entre Ríos: lunes algo nublado con máximas de hasta 28 grados

Martes, jueves y viernes serán los días más calurosos de la semana en Entre Ríos, con temperaturas máximas de 30 grados. Para el viernes, tormentas aisladas

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este lunes 20 de octubre se presenta con buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos. Habrá escasa nubosidad y se prevén entre 26 y 28 grados de máxima.

Las temperaturas irán en ascenso durante la semana, y en el territorio provincial se esperan días con más de 30 grados, principalmente martes, jueves y viernes.

En cuanto a las condiciones, se aguarda un cambio de tiempo el viernes 24 de octubre, con probabilidad de que irrumpa un nuevo frente de lluvias y tormentas aisladas. No se descarta mal tiempo para el sábado.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 28 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo algo nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 12 grados y una máxima de 27 grados. Allí también se prevé un día soleado con algunas nubes.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 26 grados. La jornada comenzará con cielo algo nublado y finalizará parcialmente nublado.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 15 grados de mínima y 27 grados de máxima, con cielo algo y parcialmente nublado.