Entre Ríos: lunes algo nublado con máximas de hasta 28 grados

Martes, jueves y viernes serán los días más calurosos de la semana en Entre Ríos, con temperaturas máximas de 30 grados. Para el viernes, tormentas aisladas

20 de octubre 2025 · 09:30hs
Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este lunes 20 de octubre se presenta con buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos. Habrá escasa nubosidad y se prevén entre 26 y 28 grados de máxima.

Las temperaturas irán en ascenso durante la semana, y en el territorio provincial se esperan días con más de 30 grados, principalmente martes, jueves y viernes.

En cuanto a las condiciones, se aguarda un cambio de tiempo el viernes 24 de octubre, con probabilidad de que irrumpa un nuevo frente de lluvias y tormentas aisladas. No se descarta mal tiempo para el sábado.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 28 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo algo nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 12 grados y una máxima de 27 grados. Allí también se prevé un día soleado con algunas nubes.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 26 grados. La jornada comenzará con cielo algo nublado y finalizará parcialmente nublado.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 15 grados de mínima y 27 grados de máxima, con cielo algo y parcialmente nublado.

Dejanos tu comentario