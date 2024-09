Entre Ríos logró tener superávit el primer semestre pero continúa con calificación negativa

Rogelio Frigerio Alemania 1 .jpg El gobernador, Rogelio Frigerio. Foto: UNO/Mateo Oviedo

Cayeron los ingresos, y también los gastos

El principal ingreso continúa siendo los fondos enviados por el Gobierno nacional, que crecieron un 234% de un año a otro (llegó a los $836.628 millones en 2024) pero que cayeron un 25% en términos reales, mientras que las transferencias discrecionales enviadas por Nación fueron de $17.833 millones, un 70 por ciento menores en valores reales a las recibidas en el primer semestre del 2023. La recaudación por impuestos provinciales se ubicó como segunda fuente económica, con 260.561 millones de pesos. En el desglose, Ingresos Brutos acaparó el 78% de los ingresos, seguido por el impuesto al sello (7%), el automotor (6%), el Inmobiliario Urbano (5%) y el Rural (4%).

En base a datos del Indec y de Contaduría General de Entre Ríos, el CEER detectó que la provincia disminuyó los egresos un 26% en términos reales, que llegaron a $1.335.313 millones. De ese total, los salarios de empleados públicos representan el 47 por ciento ($622.011 millones). Tomando los datos de inflación, entre junio del 2023 y el mismo mes de este año cayeron los salarios un 22%, las prestaciones sociales (-17%), bienes y servicios (52%) y las transferencias al sector privado (-26%) y a Municipios (-9%).

La deuda de Entre Ríos y el "ER2025"

Al pasado mes de junio, la deuda total provincial ascendía a los $616 mil millones, de los cuales el 63% son títulos públicos y el 37% son con el Estado nacional. Si bien el monto representó el 41% de los recursos públicos provinciales acumulados hasta esa fecha y se incrementó un 200% de forma interanual, disminuyó un 19% en términos reales, ya que la inflación interanual fue de 271,5%.

La gestión actual deberá afrontar los mayores importes de la deuda tomada a través del bono "ER2025". Se trata de un endeudamiento por US$ 500 millones que la provincia tomó en 2017, durante la gestión del exmandatario Gustavo Bordet, que fue reestructurado en 2021 y en el que unos US$ 460 millones se establecieron devolver entre febrero del 2024 y el 2027.

Para este 2024, el pago asciende a US$ 130 millones (entre amortización e intereses), de los cuales en febrero se liquidaron unos US$64 millones, para lo cual el Gobierno tomó una deuda a corto plazo de $40 mil millones con el Nuevo Banco de Entre Ríos, que logró amortizar cuatro meses después. En tanto, le quedará afrontar pagos por US$ 122 millones en 2025, US$ 114 millones en 2026, US$ 106 millones en 2027 y US$ 99 millones en 2028.

"Fuerte dependencia de Nación y muy acotado margen de maniobra"

En un informe, la agencia de calificaciones de riesgo FIX SCR estableció a Entre Ríos con una calificación B+ y B para los compromisos de largo y corto plazo, respectivamente. Pero, ¿qué significan esas valoraciones? "Implica un riesgo crediticio significativamente más vulnerable respecto de otros emisores del país. Los compromisos financieros actualmente se están cumpliendo, pero existe un margen limitado de seguridad y la capacidad de continuar con el pago en tiempo y forma depende del desarrollo favorable y sostenido del entorno económico y de negocios", apunta la entidad, en su último informe con fecha del 28 de agosto pasado.

La calificadora duda de Entre Ríos "debido al contexto de incertidumbre sobre el cumplimiento en tiempo y forma de los vencimientos de deuda en moneda extranjera del primer trimestre de 2025". Si bien destacó que la provincia cumplió con los pagos este año, detalló que tuvo que salir a endeudarse a muy corto plazo y disminuir posición de caja, aunque "mantiene un muy acotado margen de maniobra con baja flexibilidad presupuestaria".

En detalle, la FIX prevé que la deuda entrerriana se incremente 5,3% por encima de los recursos que la provincia tendrá este 2024, producto de la "recesión económica bajo un contexto de desaceleración de la inflación, y por la reducción de fondos coparticipables". También tuvo en cuenta la crisis en la Caja Previsional de la Provincia, que "está expuesta" a los envíos de fondos por parte del Gobierno nacional, algo que "deteriora las finanzas públicas provinciales". Asimismo, la entidad calificó positivamente el decreto de Frigerio por el cual aumentó un 3% los aportes personales y patronales.

Por otra parte, el informe considera que Entre Ríos tiene una "fuerte dependencia y baja libertad presupuestaria" de los recursos que envíe el Estado Nacional, "acotando el margen de maniobra" ante posibles escenarios que requieran autonomía fiscal. Finalmente, la FIX tiene en cuenta el "escenario macroeconómico desafiante", que podrá impactar en la "flexibilidad presupuestaria, desempeño fiscal y el riesgo de refinanciamiento" de la provincia para el 2025.