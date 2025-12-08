Conservación de suelos: Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada

La provincia de Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada acerca de conservación de suelos.

Profesionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, participaron de la jornada “Del campo a la ciudad: conservar el suelo es cosechar salud y bienestar”, donde se abordaron temas vinculados a sistematización, terrazas, Ley de Suelos, erosión, compactación y uso de enmiendas.

Sobre la jornada de conservación de suelos

Durante la actividad, desarrollada en Gualeguay y organizada por la Sociedad Rural local junto a la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Colegio de Profesionales de la Agronomía e INTA; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, expuso sobre la Ley de Suelos de Entre Ríos, destacando la importancia de consolidar herramientas técnicas y normativas que permitan profundizar una producción sostenible.

En este marco, la provincia continúa profundizando el trabajo conjunto con organismos técnicos, universidades, entidades rurales y equipos profesionales para fortalecer las políticas de conservación de suelos, promover prácticas sustentables y acompañar a los productores en la adopción de estrategias que garanticen un uso responsable y duradero de los recursos naturales de la provincia.