Convocatoria de la UADER para la revista académica "Escuela Pública"

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) abrió la convocatoria para presentar trabajos en el número inaugural de “Escuela Pública: revista académica de las y los trabajadores de la educación”, cuya publicación está prevista para el primer semestre de 2026.

La nueva revista nace como un espacio destinado a dar voz a los múltiples actores del campo socioeducativo –docentes, investigadores, estudiantes y profesionales– con el propósito de visibilizar y poner en circulación producciones que recuperen prácticas de enseñanza, experiencias pedagógicas y procesos de investigación desarrollados en distintos ámbitos sociales. El enfoque editorial se sostiene en una perspectiva crítica y rigurosa sobre el trabajo educativo y sus desafíos actuales.

“Esta revista académica surge como un ámbito donde confluyen las voces de múltiples actores socioeducativos, desde las aulas y los pasillos escolares hasta los centros de investigación y la formación de posgrado. Se trata de una apuesta para contribuir a la visibilización y circulación de producciones que son el resultado de prácticas docentes, experiencias pedagógicas y procesos de investigación; desarrollados en diversas esferas sociales, desde un enfoque crítico y metódico”, indicaron desde la UADER.

Uader 2

Ejes temáticos

La convocatoria está dirigida a la presentación de artículos originales, relatos de experiencias y reseñas de libros. Deberán inscribirse en alguno de los ejes propuestos:

- Identidad, condiciones laborales y regulaciones del trabajo docente.

- Políticas públicas, legislación y disputas normativas en educación.

- Debates pedagógico-didácticos y prácticas de enseñanza; procesos y prácticas de formación docente inicial y continua.

- Culturas y actores institucionales en el sistema educativo; historia de la educación argentina y latinoamericana.

- Historia, organización y luchas del sindicalismo docente.

- Educación, trabajo docente y problemáticas transversales.

Los trabajos deberán enviarse exclusivamente por correo electrónico a: [email protected].

Objetivos de la nueva revista de la UADER

El profesor Federico Tálamo, director de la revista, contó a UNO: “La Revista ´Escuela Pública´ es el resultado de una iniciativa en la que convergen la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Uader y el Instituto de Investigaciones y Estadísticas de Agmer. Nos parece muy importante subrayar esto, no sólo porque se trata de un proyecto de carácter interinstitucional, sino porque además reúne en un mismo espacio a dos actores clave del terreno educativo: la universidad, que en nuestra provincia juega un papel crucial en la formación docente para todos los niveles; y el sindicato, que representa los intereses de este sector de trabajadores y también se ocupa de estudiar las problemáticas laborales y pedagógicas que lo atraviesan”.

Uader Federico Tálamo es el director de la nueva revista de la UADER

A su vez, precisó a quiénes está dirigida: “Nuestra revista se propone habilitar un espacio de intercambio y debate donde confluyan múltiples actores socioeducativos, desde las aulas y los pasillos escolares hasta los centros de investigación y la formación de posgrado. Es por eso que no sólo recibimos artículos científicos originales, sino también relatos de experiencias pedagógicas que contribuyen a enriquecer la reflexión colectiva a partir de saberes construidos y sistematizados desde la cotidianeidad del trabajo docente. De ahí que ´Escuela Pública´ pretende llegar a quienes habitan, sostienen y estudian el sistema educativo de diferentes modos, desde un maestro rural hasta una investigadora del CONICET, desde una estudiante que transita los últimos años del profesorado hasta quien se encuentra elaborando su tesis de doctorado. Por eso hablamos de docentes en general, investigadores, profesionales de diversos campos y militantes que se reconocen en el interés por comprender en su complejidad la educación y el trabajo docente.

Expectativas

Tálamo sostuvo que son optimistas y confían en que la revista va a tener una circulación muy importante. “Los avances de la tecnología y en particular las redes hoy nos permiten un nivel de difusión mucho mayor del que existía antes. Una de las ventajas de que la edición sea en formato digital es que la revista puede ser leída en cualquier parte del mundo, por eso aspiramos a que esta publicación llegue a todo el país y a diferentes rincones de América Latina. Asimismo, el amplio abanico de temas y problemas nos invita a pensar que habrá muchas personas interesadas en dar a conocer los resultados de sus investigaciones y compartir la sistematización de sus prácticas, puesto que la revista abarca ejes como la identidad del trabajo docente y sus condiciones laborales, las políticas educativas y las disputas en torno a la normativa, los debates pedagógico-didácticos y las prácticas de enseñanza, la cultura institucional en los establecimientos escolares, la historia de la educación argentina y latinoamericana o los procesos de organización y lucha del sindicalismo docente, entre otros”, dijo.

Uader 1

Por último, hizo un balance sobre la importancia de la educación pública en la actualidad y analizó: “Quiero destacar que esta convocatoria para publicar en el primer número de la revista se da en un momento histórico muy complejo, donde cada vez son más frecuentes los ataques arteros hacia la educación pública y sus trabajadores, con total impunidad y mediante afirmaciones carentes por completo de respaldo académico. Se busca menoscabar el derecho social a la educación porque es la herramienta más poderosa que tenemos para construir una sociedad más justa. Incluso se ha conocido recientemente un borrador de la reforma educativa impulsada por el gobierno, la cual supone un siglo de retroceso en materia jurídica, laboral y pedagógica. Entonces decimos que esta revista viene a representar también un aporte a la resistencia colectiva contra la proliferación de discursos sesgados tendientes a erosionar los lazos de solidaridad y cooperación que sostienen el tejido comunitario. La batalla también se da en el terreno del conocimiento y como docentes, investigadores y militantes sabemos de qué lado estamos, que no es otro que el de la defensa de la educación pública, gratuita, inclusiva y al servicio de las grandes mayorías”.