Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Entre Ríos se ubica entre las tres provincias que concentran el 85% de los casos humanos confirmados y probables, junto con Buenos Aires y Santa Fe.

4 de septiembre 2025 · 14:50hs
La leptospirosis, una infección causada por una bacteria presente en la orina de roedores, muestra un crecimiento sostenido en lo que va del año, tanto en personas como en perros, según indica el Boletín Epidemiológico Nacional publicado por el Ministerio de Salud, que alerta especialmente sobre la situación en la región centro y noreste del país, con foco en provincias como Entre Ríos.

Hasta la semana epidemiológica 34, se notificaron 1.549 casos sospechosos en humanos a nivel nacional, con 72 confirmaciones y 62 clasificados como probables. En cuanto a los perros, hubo 517 notificaciones y 107 confirmaciones, lo que refuerza la necesidad de una vigilancia activa también en la población animal, ya que pueden ser indicadores de la circulación ambiental de la bacteria.

Recomendaciones para prevenir el hantavirus y la leptospirosis en Entre Ríos

Entre Ríos, tercera provincia con más casos de leptospirosis en lo que va del año

Entre Ríos se ubica entre las tres provincias que concentran el 85% de los casos humanos confirmados y probables, junto con Buenos Aires y Santa Fe. Según el informe oficial, la provincia registró 19 casos en lo que va del año, lo que representa aproximadamente el 14% del total nacional. También se detectaron focos de leptospirosis canina, especialmente en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Tucumán.

Preocupación

Las estadísticas dadas a conocer en el informe epidemiológico N° 771 preocupa por varias razones:

  • El crecimiento de casos respecto a años anteriores.
  • La enfermedad suele confundirse con cuadros gripales, dificultando su detección temprana.
  • Su impacto en la salud humana y animal, así como en la producción agropecuaria, donde puede provocar abortos, infertilidad, partos prematuros y pérdida de peso en el ganado.

Prevención

La Dirección de Epidemiología destacó que la intensificación de la vigilancia desde 2023 (cuando la leptospirosis pasó a ser de notificación obligatoria) permitió mejorar la detección de brotes y la disponibilidad de datos en tiempo real. Esta medida fortaleció el registro nacional, aunque la situación actual aún se mantiene dentro de los valores históricos y no representa un brote.

El período de mayor circulación de la enfermedad se dio entre las semanas 7 y 15 del año, coincidiendo con el verano y el inicio del otoño, cuando las lluvias y las actividades agrícolas aumentan el riesgo de contacto con aguas contaminadas. La mediana de edad de los pacientes fue de 35 años y el 75% de los casos se registró en varones. Se documentaron seis muertes en la región centro del país.

Desde el Ministerio de Salud se reiteraron las recomendaciones para prevenir la enfermedad: control de roedores, vacunación de perros en zonas de riesgo, uso de ropa y calzado adecuados en zonas inundadas o rurales, y consulta médica temprana ante síntomas compatibles, como fiebre y malestar general, especialmente si hay antecedentes de exposición a agua contaminada.

