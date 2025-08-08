Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos acompañó el pedido para trasladar el feriado del 12 de octubre

Ante el Consejo Federal de Turismo, Entre Ríos acompañó trasladar el feriado, que cae domingo, para generar un fin de semana largo y fomentar el turismo.

8 de agosto 2025 · 08:19hs
La Secretaría de Turismo participó de la 172ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), junto a autoridades nacionales y representantes de todas las provincias. El encuentro permitió intercambiar diagnósticos, compartir medidas en marcha y coordinar acciones para el desarrollo del sector.

El encuentro tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), fue presidido por el titular del CFT, Valentín Díaz Gilligan, y contó con la participación del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y autoridades de las áreas turísticas de todas las divisiones territoriales argentinas.

Desde la Secretaría de Turismo de Entre Ríos -dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello- se destacó el valor de este espacio de intercambio federal en el actual contexto. El titular de la Secretaría, Jorge Satto, expresó: "Fue una jornada muy productiva en la que se compartieron diagnósticos y se escucharon las preocupaciones de cada región. En este contexto adverso que atraviesa el turismo por el tipo de cambio, la baja rentabilidad, sobre todo en hotelería y gastronomía, y las restricciones propias de la coyuntura preelectoral, es clave trabajar con una mirada federal y coordinada".

Traslado del feriado

Durante la reunión se abordó la propuesta impulsada por la provincia de Buenos Aires para trasladar el feriado del 12 de octubre, que en 2025 cae domingo, con el objetivo de generar un fin de semana largo. La Secretaría de Turismo de Entre Ríos manifestó su acompañamiento a esta solicitud, en línea con el objetivo de fomentar el turismo interno y promover la actividad económica en todo el país.

Entre los temas destacados, se informó sobre la aplicación del reintegro del impuesto al valor agregado (IVA) para turistas extranjeros y la implementación próxima del régimen Tax Free (en inglés, libre de impuestos), medidas que buscan mejorar la competitividad de Argentina como destino internacional. Asimismo, se mencionaron gestiones en curso para evaluar la posibilidad de establecer un IVA diferenciado para el sector turístico a nivel nacional.

Por su parte, el secretario Daniel Scioli instó a "continuar trabajando para que la Argentina sea más atractiva para el mundo", y remarcó la importancia de articular esfuerzos públicos y privados en un contexto que requiere creatividad y soluciones concretas para sostener la actividad.

En el cierre de la jornada se extendieron las invitaciones a la edición 2025 de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se anunció que la próxima asamblea del CFT será en septiembre en la provincia de San Juan, en el marco del Foro Nacional de Turismo.

