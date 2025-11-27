ENET N°1: asumieron las nuevas autoridades del centro de estudiantes

Uno Entre Rios | La Provincia | ENET N°1

"Vamos a trabajar para que todos los alumnos de la ENET N°1 sientan que éste es su segundo hogar", dijo Felipe Wiggenhauser, nuevo presidente

27 de noviembre 2025 · 08:59hs
Se realizó el martes la asunción de las nuevas autoridades del centro de estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N° 1 General Francisco Ramírez de Paraná. El acto se caracterizó por tener la impronta de una ceremonia política de adultos, con discursos encendidos y compromiso para cumplir sus promesas de campaña.

"Vamos a trabajar para que todos los alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 1 sientan que éste es su segundo hogar. Seguimos con el mismo norte, con el mismo horizonte que la gestión anterior y no vamos a abandonar esas ideas", indicó durante la ceremonia Felipe Wiggenhauser, el flamante nuevo presidente.

Por su parte Federico Díaz, presidente saliente, agradeció a todos los alumnos y también al personal docente: "Para mí es un orgullo haber trabajado durante tres gestiones junto a mis compañeros, haber escuchado cada una de las inquietudes y haber bregado por soluciones. Gracias totales".

Nuevas autoridades:

Presidente: Felipe Wiggenhauser

Vicepresidente: Bárbara Ruhl

Tesorero: Baruc Pabón

Protesorero: Isaías Palomequi

Secretario de Deporte: Ignacio Bastiani

Secretario General: Valentino Ballesteros

Secretario de Bienestar estudiantil: Zoe Novatti

Secretario de Mantenimiento: Giovanny

Secretario de Cultura: Natanael Vitali

Secretario de Prensa: Paula Alegre

Vocales: Luka Quinteros, Tiziano Vitali, Mirko Fischer, Joaquín Velazquez

Provocal: Franco Onores

