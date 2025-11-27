ENET N°1: asumieron las nuevas autoridades del centro de estudiantes

"Vamos a trabajar para que todos los alumnos de la ENET N°1 sientan que éste es su segundo hogar", dijo Felipe Wiggenhauser, nuevo presidente

Se realizó el martes la asunción de las nuevas autoridades del centro de estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N° 1 General Francisco Ramírez de Paraná. El acto se caracterizó por tener la impronta de una ceremonia política de adultos, con discursos encendidos y compromiso para cumplir sus promesas de campaña.

"Vamos a trabajar para que todos los alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 1 sientan que éste es su segundo hogar. Seguimos con el mismo norte, con el mismo horizonte que la gestión anterior y no vamos a abandonar esas ideas", indicó durante la ceremonia Felipe Wiggenhauser, el flamante nuevo presidente.

Por su parte Federico Díaz, presidente saliente, agradeció a todos los alumnos y también al personal docente: "Para mí es un orgullo haber trabajado durante tres gestiones junto a mis compañeros, haber escuchado cada una de las inquietudes y haber bregado por soluciones. Gracias totales".