Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

Fuerza Patria (peronismo) le ganó la elección al Gobierno nacional por al menos 13 puntos en las elecciones legislativas en Buenos Aires.

En las elecciones en Buenos Aires fue contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo.

El gobierno de Javier Milei sufrió este domingo una contundente derrota frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra más del 37% del padrón del país.

En una jornada amarga para La Libertad Avanza (LLA), el frente electoral de Fuerza Patria, que nuclea a los sectores de Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, se impone por 13 puntos en el principal bastión peronista.

Los primeros números en Buenos Aires

Escrutadas el 84% de las mesas, el oficialismo provincial se posiciona en el primer lugar con el 46,93% de los votos, seguido por LLA, con el 33%, Somos, 5,41% y la izquierda, 4,37%. Más relegados quedaron Potencia, con 1,41 %, y Unión Libertad, con 1,34%.

El Partido Justicialista ganó en la primera y la tercera sección electoral, las zonas más influyentes y pobladas de la provincia. También venció en la cuarta, la séptima, la segunda y la octava.

La de este domingo fue la décima elección que se desarrolló en el país. Esta fue la cosecha de puestos de La Libertad Avanza en orden cronológico: en Jujuy, 2°; en Salta, 2°; en Chaco, 1°, en alianza con el gobernador radical Leandro Zdero; en San Luis no compitió con sello propio; en la Ciudad de Buenos Aires, 1°; en Misiones, 2°; en Santa Fe, 3°; en Formosa, 3°, y en Corrientes, 4°.

Este domingo, en tanto, también terminó segundo, a 13 puntos del PJ, en una elección de fuerte impacto nacional.