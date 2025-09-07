Uno Entre Rios | El País | Buenos Aires

Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

Fuerza Patria (peronismo) le ganó la elección al Gobierno nacional por al menos 13 puntos en las elecciones legislativas en Buenos Aires.

7 de septiembre 2025 · 22:16hs
En las elecciones en Buenos Aires fue contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo. 

En las elecciones en Buenos Aires fue contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo. 

El gobierno de Javier Milei sufrió este domingo una contundente derrota frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra más del 37% del padrón del país.

En una jornada amarga para La Libertad Avanza (LLA), el frente electoral de Fuerza Patria, que nuclea a los sectores de Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, se impone por 13 puntos en el principal bastión peronista.

Se esperan los resultados de las elecciones en Buenos Aires.

Elecciones en Buenos Aires: cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados

elecciones 2025: comenzaron los comicios en la provincia de buenos aires

Elecciones 2025: comenzaron los comicios en la provincia de Buenos Aires

LEER MÁS: Elecciones 2025 Buenos Aires: todos los candidatos a legisladores

Los primeros números en Buenos Aires

Escrutadas el 84% de las mesas, el oficialismo provincial se posiciona en el primer lugar con el 46,93% de los votos, seguido por LLA, con el 33%, Somos, 5,41% y la izquierda, 4,37%. Más relegados quedaron Potencia, con 1,41 %, y Unión Libertad, con 1,34%.

El Partido Justicialista ganó en la primera y la tercera sección electoral, las zonas más influyentes y pobladas de la provincia. También venció en la cuarta, la séptima, la segunda y la octava.

La de este domingo fue la décima elección que se desarrolló en el país. Esta fue la cosecha de puestos de La Libertad Avanza en orden cronológico: en Jujuy, 2°; en Salta, 2°; en Chaco, 1°, en alianza con el gobernador radical Leandro Zdero; en San Luis no compitió con sello propio; en la Ciudad de Buenos Aires, 1°; en Misiones, 2°; en Santa Fe, 3°; en Formosa, 3°, y en Corrientes, 4°.

Este domingo, en tanto, también terminó segundo, a 13 puntos del PJ, en una elección de fuerte impacto nacional.

Buenos Aires elecciones gobierno nacional Peronismo
Noticias relacionadas
Una nueva aerolínea conectará Paraná con Aeroparque en Buenos Aires.

Una nueva aerolínea conectará Paraná con Aeroparque en Buenos Aires

Javier Milei reconoció la derrota en el búnker de La Libertad Avanza.

Javier Milei: "Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo"

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes.

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

El Gobierno nacional pidió devolver miles de pasaportes argentinos por fallas de seguridad.l

El Gobierno nacional pidió devolver miles de pasaportes argentinos por fallas de seguridad

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei: Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo

Javier Milei: "Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo"

Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Ultimo Momento
Javier Milei: Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo

Javier Milei: "Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo"

Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

De Paraná al mundo digital: Brian Caino, el joven entrerriano que triunfa en las redes sociales

De Paraná al mundo digital: Brian Caino, el joven entrerriano que triunfa en las redes sociales

Policiales
Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Ovación
Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

El entrenador de Las Leonas llega a Concepción del Uruguay

El entrenador de Las Leonas llega a Concepción del Uruguay

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

La provincia
Avanza la rehabilitación de la ruta provincial 32 en Paraná: un 68% de progreso en los trabajos

Avanza la rehabilitación de la ruta provincial 32 en Paraná: un 68% de progreso en los trabajos

Alarma en La Toma Vieja por trampas ilegales para cazar ciervos Axis

Alarma en La Toma Vieja por trampas ilegales para cazar ciervos Axis

Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

Los 102 años de doña Queta se festejaron en Los Conquistadores

Los 102 años de doña Queta se festejaron en Los Conquistadores

Dejanos tu comentario