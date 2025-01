En Concordia solicitan extremar las medidas de prevención ante los incendios

El pedido de las autoridades de Concordia

“Por favor no quemen basura, no hagan fuego en lugares que no están autorizados, no tiren colillas de cigarrillos. Son medidas de muy fácil cumplimiento que de verdad nos pueden evitar muchos problemas. Esto depende de todos, del Estado sí pero también de los ciudadanos, por eso les pido que seamos responsables”.

Por último, Azcué destacó que los distintos focos ígneos en todo el departamento se pudieron contener “gracias a un trabajo articulado con muchas instituciones y también con el Gobernador Rogelio Frigerio, que estuvo presente en todo momento, como el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia y la Secretaría de Ambiente”.