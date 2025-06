En Concordia se reiteran las denuncias por maltrato animal

Concordia: se estancó el jurado, no hubo veredicto y liberaron a acusado de homicidio

El doctor Julio Gesualdi es el titular del departamento de veterinaria municipal y precisó que en esa área reciben muchas denuncias con respecto a diferentes situaciones con mascotas y otros animales. “Lo que hay que remarcar con respecto a lo que son perros sueltos es que Veterinaria Municipal no tiene una perrera. Nosotros no recolectamos perros en la vía pública ni los llevamos ahí. Actuamos frente a situaciones muy específicas, por ejemplo, que estén lastimados o lo que sea para poder hacer una atención médica de esa lesión”, expresó.

Y agregó: "La gente piensa que hay una perrera municipal como hay en otros municipios, pero en Concordia no tenemos perrera municipal. Nosotros no estamos con móviles recolectando perros vagabundos o perros sin ningún propietario que están transitando en Concordia”.

Consultado de cómo es la modalidad ante las denuncias de perros que se encuentran en mal estado dentro de una vivienda privada, dijo: “Frente a una denuncia o alguna persona que piensa que algún vecino o en algún domicilio están maltratando un animal, eso es una Ley Nacional de Maltrato Animal que es la 14.346. Entonces, nosotros tratamos de decirle a esa persona que tiene que hacer la denuncia en la comisaría donde corresponde al domicilio, donde uno piensa que están maltratando un animal. Ese expediente de comisaría pasa a la fiscalía y desde allí frente a casos de maltrato pide el allanamiento de este domicilio con el secuestro de los animales. Veterinaria Municipal no tiene poder de policía, nosotros no podemos allanar un domicilio si no es con una orden de un fiscal o de un juez”.

Ordenanza en Concordia del uso de bozal

Por otra parte, Gesualdi se refirió a la vigente ordenanza sobre el uso de bozal para perros en lugares públicos. “Estamos haciendo campaña de concientización. Esta es una ordenanza 38.535 que sesionó el Concejo Deliberante a fines del año pasado. Va de la mano también de concientizar el buen trato de las mascotas y el buen uso. Que en ese espacio público convivimos todos. En un espacio público donde convivimos todos es muy importante concientizar que si vamos con una mascota, esta mascota no tiene que estar suelta. Tiene que estar con un collar, con una correa, con un pretal y además, si son animales de un porte de mediano a grande, independientemente de la raza, aunque hay razas por supuesto más agresivas que otras, tienen que ir con un bozal”, dijo en LT 15 Radio de Litoral.

Y continuó: “Eso nos ayuda al buen uso de ese espacio público entre todos. Porque hay personas que tienen el mismo derecho a nosotros de estar en un espacio público y quizás no les gustan los perros. También es concientizar a que si vamos a ir a un espacio público con una mascota, que la mascota no genera absolutamente ningún inconveniente con respecto a otro perro y con respecto a otra persona que está disfrutando ese espacio”.

Al mismo tiempo, precisó que ante una infracción de la ordenanza se puede llegar hasta labrar un acta y cobrarle una multa por no cumplir con la norma vigente. "La ordenanza es bien específica con respecto a paseadores de perros y con respecto a los propietarios y los tenedores que están paseando una mascota en un espacio público", comentó.

Por último, el profesional precisó que durante esta primera mitad de año continuarán las campañas de vacunación antirrábicas. “Nosotros estamos haciendo una campaña de vacunación antirrábica gratuita. El virus de la rabia, la mejor forma de combatirlo es la vacunación y esta vacuna que está en el calendario de vacunación de mascotas es de carácter obligatorio. Entonces, el municipio hace planes de vacunación gratuitos. En este momento lo estamos haciendo en Moulins 964 y tenemos programado para el segundo semestre del año salir con un móvil, como para poder hacer un mayor abordaje territorial y poder vacunar en los barrios con respecto a la rabia”, finalizó.