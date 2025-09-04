Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Este miércoles por la mañana se reunieron los senadores que integran tres comisiones, de Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales, de Obras Públicas, y de Legislación General, para estudiar varios expedientes que tienen como tema la creación del Régimen de Consorcios Camineros. Brindaron su punto de vista representantes del sindicato de Viales de Entre Ríos.

En la sala de Comisiones ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno, estuvieron presentes quienes encabezan las comisiones de Hidrovía, Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), de Obras Públicas, Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos) y de Legislación General, Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos). Asimismo los senadores miembros Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Claudia Silva (Paraná – Más Para Entre Ríos), Hernán Méndez (Islas del Ibicuy -Juntos por Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Más Para Entre Ríos), y Gloria Cozzi (Concordia – Juntos Por Entre Ríos).

Como invitados concurrieron el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos, Juan Lallana, junto a Hugo Reyes.

Consorcios camineros vialidad Diputados (2)

Iniciativas legislativas

Con media sanción de la Cámara de Diputados recientemente, fueron unificados proyectos actuales con otros presentados por diputados de la anterior conformación legislativa. Con tres títulos y 36 artículos establece la creación en la Provincia de Entre Ríos del Régimen de Consorcios Camineros, los cuales serán entidades de bien público, de servicios a la comunidad, sin fines de lucro, y que tendrán como objetivos exclusivamente los que establece la presente ley. La Dirección Provincial de Vialidad- DPV- tendrá a su cargo la promoción y el fomento a la creación y organización de los Consorcios Camineros. Asimismo se estipula que los Consorcios Camineros tendrán como objetivos la realización de trabajos para conservar, mantener, reparar, reformar y mejorar la red vial terciaria, comunal o vecinal de la Provincia, y eventualmente construir obras de arte menores, alcantarillas, puentes y todo tipo de obras de naturaleza vial y de seguridad y hasta tramos de la red secundaria, con el acuerdo de la DPV. También se especifican los requisitos para constituir el Consorcio Caminero con sus características, habla de recursos, de las autoridades de aplicación, la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, y los controles.

Por otro lado el senador Rafael Cavagna presentó el año pasado un proyecto de ley con 18 artículos, que establece en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 4º Inciso “ll” de la Ley Nº2936, crease el Régimen de Consorcios Camineros, cuya autoridad de aplicación de la presente ley será la Dirección Provincial de Vialidad, con facultades jurisdiccionales de reconocerlos como tales ante esa Dirección, tendrá a su cargo el control de los mismos, llevará un registro de cada uno de ellos, determinará el alcance territorial que se le adjudicará, celebrará contratos de adjudicación de obras de mantenimiento de caminos, asesoramiento técnico, proyectos de obras, control, supervisión, auditoría, certificación de las mismas el cumplimiento de todas las disposiciones técnicas, administrativas y contractuales que al respecto se dicten al vincularse con los mismos y supervisará en el marco de tales facultades la gestión general de los mismos y todos los trabajos que se realicen por este régimen.

Senado Consorcios Camineros

Aportes

Lallana habló de la Ley de Obras Públicas y sobre la situación de Vialidad, planteando además la preocupación por la fuente laboral de los trabajadores viales. Por otro lado el sindicalista marcó la cuestión del impuesto a los combustibles.

Luego de la exposición inicial de Lallana se produjo un intercambio con los senadores en cuanto a la realidad principalmente de los caminos rurales y productivos en los distintos departamentos de la provincia. Se habló de contar con herramientas legislativas para dar agilidad y superar falencias. El senador Benedetti manifestó que la idea es trabajar para sacar la mejor ley posible. Desde el sindicato le acercaron a cada senador un escrito con las apreciaciones punto a punto sobre los proyectos, en tanto se concretarán más reuniones de comisiones conjuntas para continuar el abordaje del tema.