Uno Entre Rios | La Provincia | Senado

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Las comisiones de Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales, de Obras Públicas, y de Legislación General, unifican expedientes del Régimen de Consorcios Camineros

4 de septiembre 2025 · 14:57hs
Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Este miércoles por la mañana se reunieron los senadores que integran tres comisiones, de Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales, de Obras Públicas, y de Legislación General, para estudiar varios expedientes que tienen como tema la creación del Régimen de Consorcios Camineros. Brindaron su punto de vista representantes del sindicato de Viales de Entre Ríos.

En la sala de Comisiones ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno, estuvieron presentes quienes encabezan las comisiones de Hidrovía, Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), de Obras Públicas, Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos) y de Legislación General, Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos). Asimismo los senadores miembros Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Claudia Silva (Paraná – Más Para Entre Ríos), Hernán Méndez (Islas del Ibicuy -Juntos por Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Más Para Entre Ríos), y Gloria Cozzi (Concordia – Juntos Por Entre Ríos).

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país.

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

parana: 2.466 denuncias con 60% de acuerdos en defensa del consumidor

Paraná: 2.466 denuncias con 60% de acuerdos en Defensa del Consumidor

Como invitados concurrieron el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos, Juan Lallana, junto a Hugo Reyes.

Consorcios camineros vialidad Diputados (2)

Iniciativas legislativas

Con media sanción de la Cámara de Diputados recientemente, fueron unificados proyectos actuales con otros presentados por diputados de la anterior conformación legislativa. Con tres títulos y 36 artículos establece la creación en la Provincia de Entre Ríos del Régimen de Consorcios Camineros, los cuales serán entidades de bien público, de servicios a la comunidad, sin fines de lucro, y que tendrán como objetivos exclusivamente los que establece la presente ley. La Dirección Provincial de Vialidad- DPV- tendrá a su cargo la promoción y el fomento a la creación y organización de los Consorcios Camineros. Asimismo se estipula que los Consorcios Camineros tendrán como objetivos la realización de trabajos para conservar, mantener, reparar, reformar y mejorar la red vial terciaria, comunal o vecinal de la Provincia, y eventualmente construir obras de arte menores, alcantarillas, puentes y todo tipo de obras de naturaleza vial y de seguridad y hasta tramos de la red secundaria, con el acuerdo de la DPV. También se especifican los requisitos para constituir el Consorcio Caminero con sus características, habla de recursos, de las autoridades de aplicación, la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, y los controles.

Por otro lado el senador Rafael Cavagna presentó el año pasado un proyecto de ley con 18 artículos, que establece en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 4º Inciso “ll” de la Ley Nº2936, crease el Régimen de Consorcios Camineros, cuya autoridad de aplicación de la presente ley será la Dirección Provincial de Vialidad, con facultades jurisdiccionales de reconocerlos como tales ante esa Dirección, tendrá a su cargo el control de los mismos, llevará un registro de cada uno de ellos, determinará el alcance territorial que se le adjudicará, celebrará contratos de adjudicación de obras de mantenimiento de caminos, asesoramiento técnico, proyectos de obras, control, supervisión, auditoría, certificación de las mismas el cumplimiento de todas las disposiciones técnicas, administrativas y contractuales que al respecto se dicten al vincularse con los mismos y supervisará en el marco de tales facultades la gestión general de los mismos y todos los trabajos que se realicen por este régimen.

Senado Consorcios Camineros

Aportes

Lallana habló de la Ley de Obras Públicas y sobre la situación de Vialidad, planteando además la preocupación por la fuente laboral de los trabajadores viales. Por otro lado el sindicalista marcó la cuestión del impuesto a los combustibles.

Luego de la exposición inicial de Lallana se produjo un intercambio con los senadores en cuanto a la realidad principalmente de los caminos rurales y productivos en los distintos departamentos de la provincia. Se habló de contar con herramientas legislativas para dar agilidad y superar falencias. El senador Benedetti manifestó que la idea es trabajar para sacar la mejor ley posible. Desde el sindicato le acercaron a cada senador un escrito con las apreciaciones punto a punto sobre los proyectos, en tanto se concretarán más reuniones de comisiones conjuntas para continuar el abordaje del tema.

Senado consorcios camineros proyectos
Noticias relacionadas
sauce montrull obtuvo un dictamen clave para convertirse en municipio

Sauce Montrull obtuvo un dictamen clave para convertirse en municipio

Según el pronóstico, las temperaturas mínimas en Entre Ríos podrían bajar hasta los 2, 3 y 4 grados, con variaciones térmicas según las zonas

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

alerta cardiovascular: la prevencion comienza a los 35 anos

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales.

El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales

Ver comentarios

Lo último

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo del Fuego

Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo del Fuego

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Ultimo Momento
Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo del Fuego

Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo del Fuego

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Portugal: cayó funicular en Lisboa y hay 15 muertos y varios heridos

Portugal: cayó funicular en Lisboa y hay 15 muertos y varios heridos

Todo lo que tenés que saber del Cosquín Rock 2026

Todo lo que tenés que saber del Cosquín Rock 2026

Policiales
Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Ovación
El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

APB: ganó Sionista y se prendió en la pelea

APB: ganó Sionista y se prendió en la pelea

Ángelo Bellot persigue un sueño Sudamericano

Ángelo Bellot persigue un sueño Sudamericano

Argentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas

Argentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas

La provincia
Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Paraná: 2.466 denuncias con 60% de acuerdos en Defensa del Consumidor

Paraná: 2.466 denuncias con 60% de acuerdos en Defensa del Consumidor

Sauce Montrull obtuvo un dictamen clave para convertirse en municipio

Sauce Montrull obtuvo un dictamen clave para convertirse en municipio

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Dejanos tu comentario