En Concordia buscan incentivar la compra local para las fiestas

“Aquellos comercios que se quieran adherir, no importa si son -o no- del centro, sin distinción. Cualquier comercio que se quiera adherir va a entregar cupones a sus clientes que van a ser sorteados en el 27 de diciembre y el 7 de enero en fecha sorteo de Reyes. En cada uno de estos sorteos se van a poner en el juego premios que entregan los mismos comercios adheridos y por otro lado viajes a distintos puntos. El primer premio es un viaje para dos personas a Florianópolis, segundo premio viajes a Cataratas del Iguazú y tercer premio viajes a la provincia de Mendoza. Además, habrá premios en efectivo otorgados por la Municipalidad de Concordia”, dijo a LT15.

Peatonal Concordia.jpg Buscan incentivar las ventas en Concordia.

Las últimas ventas en los comercios

Consultado cuáles son las expectativas, si se toma como referencia las ventas de cara a las últimas fechas importantes, como ser el Día de la Madre, indicó: "El año que termina es un año muy duro, realmente las ventas no han sido buenas, ni siquiera el Día de la Madre que después de Navidad es el día de mayor venta del año. Si bien hay expectativas de ventas, sabemos que las cifras van a ser inferiores a otros años. La caída viene de hace varios años, el año pasado también fue un mal año de Navidad y el anterior también, porque justo coincidió con el Mundial y fue un año bastante atípico, como que nos encontramos con la Navidad de repente porque estábamos todos con la cabeza en otro lado".

Y agregó: "Este año con la crisis que hay todavía los bolsillos están resentidos y si bien regalos siempre van a haber, las cifras que se gasta son muy inferior a otras épocas. Creemos que en eso también el comercio local se tiene que adaptar, brindando los productos que los clientes necesitan".

Concordia Comercios compre local 2.jpg

Lampazzi también apuntó que se necesita del acompañamiento del Estado en función de minimizar los pagos de tributos. “Señales hay. Se da un cambio al menos en principio discursivo, que si bien no es lo más importante, pero tiene su relevancia. Tanto en el municipio como a nivel nacional siempre se refuerza la idea de apoyar a las empresas, a la producción, etcétera. Si bien hay muchas cuestiones que han mejorado, la primera es la inflación, lo cual a diferencia del año pasado donde me ha pasado ir a comercio y preguntarle cómo estaban las ventas para el Día del Niño y de la Madre, me decían vendimos bien, pero no sé si mañana me va a dar para reponer. Eso por suerte ha desaparecido, falta una semana para Navidad y todos sabemos lo que van a salir las cosas la semana que viene, no va a haber sorpresas. El año pasado cambiaban todos los días los precios”.

Concordia Comercios compre local 1.jpg

Preocupa la presión tributaria y los productos importados

En tanto acotó: "Todavía falta la cuestión de los problemas que venimos arrastrando desde hace décadas, que se han ido agravando, como es la presión fiscal, que es muy alta. El mismo gobierno lo reconoce, pero no ha habido muchas medidas en ese sentido. En cuanto a las pymes en algunos aspectos se ha mejorado, pero no llega a ser la reactivación que estamos necesitando. Para eso falta, se necesitan medidas contundentes y quizás más fuerte. Ahora tenemos la cuestión de la apertura de la compra de productos importados online, lo cual es una buena señal de competitividad, pero de este lado de la frontera, pagamos muchos costos que del otro lado de la frontera no se pagan, empezando por ingresos brutos que es el impuesto más distorsivo, por cada mano que pasa un ingrediente va sumando a ese impuesto y crea una distorsión muy grande y en ese sentido todavía no ha habido señales. A nivel provincial han sido muy pocas, a nivel local no ha cambiado demasiado con la tributaria. Algunas cosas han cambiado, pero lo que es tasa comercial diría que estamos un poquito peor incluso que el año pasado. Todavía estamos lejos de lo que se necesita, sobre todo atendiendo a los pequeños comercios o las pequeñas empresas que no tienen tanto margen para cambiar de rubro, como por ahí una multinacional que cambia de rubro, cierra, abre en otro lado”, puntualizó.