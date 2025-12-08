Uno Entre Rios | La Provincia | radar

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar ubicado en Oro Verde no está funcionando. La falla impidió monitorear adecuadamente las fuertes tormentas y lluvias en el norte entrerriano.

8 de diciembre 2025 · 22:25hs
El radar no genera datos.

El radar no genera datos.

El radar meteorológico ubicado en las instalaciones del INTA Paraná, en Oro Verde, lleva más de 48 horas fuera de funcionamiento. La falla impidió monitorear adecuadamente las fuertes tormentas y lluvias que afectaron al norte entrerriano en las últimas horas, donde se registraron acumulados significativos y complicaciones en varias localidades.

La importancia del Radar

El radar, operado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral, posee un alcance de 120 kilómetros y constituye una herramienta clave para la detección temprana de tormentas, la estimación de precipitaciones y el seguimiento de otros fenómenos atmosféricos. Su información resulta fundamental tanto para organismos estatales como para investigadores y servicios de emergencia.

Torres reveló un dato central: “Cuando instalamos el cinemómetro en agosto, el 50% de los vehículos pasaban con exceso de velocidad. Hoy ese número bajó al 18%. Son 30 puntos menos. Esto demuestra que el control salva vidas”.

Ruta 168: el radar redujo la cantidad de vehículos que circulaban por encima del límite de velocidad

El SMN amplió la alerta amarilla e informó que el norte de Entre Ríos se verá afectado por posibles tormentas para el martes.

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial que explique las causas de la falla ni cuándo se prevé la restitución del servicio. La ausencia de datos generó inquietud entre instituciones y profesionales que dependen de estas mediciones para el monitoreo hidro–meteorológico de la región.

Desde el Centro de Visualización y Análisis de Radar y Modelos (CEVARCAM), organismo encargado de procesar y generar imágenes a partir de la información del radar, recordaron que las imágenes que producen tienen exclusivamente fines de investigación y que no se responsabilizan por el uso que instituciones o particulares hagan de esos datos. La falta de información actualizada en las últimas horas confirmó que el sistema permanece inactivo.

Mientras se aguarda la recuperación del radar, la provincia continúa monitoreando la situación meteorológica a través de otras fuentes, aunque sin el nivel de detalle local que aporta el sistema ubicado en Oro Verde. La incertidumbre persiste entre organismos que dependen de esta tecnología para anticipar riesgos y coordinar acciones preventivas ante eventos climáticos severos.

radar Paraná horas Oro Verde
Noticias relacionadas
Feliciano sigue siendo afectada por la lluvia.

La lluvia no para en Feliciano: ya cayeron cerca de 250 milímetros de agua

Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada acerca de conservación de suelos.

Conservación de suelos: Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada

Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

inauguran el paseo navideno en la plaza de las colectividades

Inauguran el Paseo Navideño en la Plaza de las Colectividades

Ver comentarios

Lo último

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Ultimo Momento
El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

Policiales
Bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta causa por falsa denuncia

Bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta causa por falsa denuncia

Sobreseyeron a comerciante de Paraná que fue investigado por ofrecer simbología nazi

Sobreseyeron a comerciante de Paraná que fue investigado por ofrecer simbología nazi

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Ovación
Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Estudiantes se quedó con el clásico ante Gimnasia y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing

Estudiantes se quedó con el clásico ante Gimnasia y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

La provincia
El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

La lluvia no para en Feliciano: ya cayeron cerca de 250 milímetros de agua

La lluvia no para en Feliciano: ya cayeron cerca de 250 milímetros de agua

Conservación de suelos: Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada

Conservación de suelos: Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada

Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

Dejanos tu comentario