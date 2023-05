El PJ Entre Ríos suspende sus internas hasta que pasen las elecciones

Los afiliados serían llamados a elegir autoridades partidarias una vez que hayan pasado las elecciones para cargos de gobierno en ciudades y pueblos, la provincia y el país. Incluso el ballotage presidencial, si llegado el caso lo hay.

El motivo principal que explican desde la casona de calle 9 de Julio Paraná es la coincidencia casi exacta del cronograma fallido de internas con el de las PASO. La presentación de listas municipales, provinciales y nacionales es el 24 de junio y al otro día, supuestamente, debía hacerse la interna del PJ en toda la provincia.

Según confió el dirigente consultado, la Justicia Electoral había avisado que podía garantizar las urnas y la logística para la votación justicialista y, además el Consejo General de Educación había puesto en dudas la disponibilidad de escuelas "a esta altura del año".

El despliegue era imposible desde lo administrativo y lo político. Según sugirieron a UNO en el PJ, no había en absoluto condiciones para desatar una campaña "hacia adentro" por los cargos partidarios, mientras se libran duras negociaciones y se extienden las indefiniciones desde las más altas esferas de poder, como las precandidaturas a la gobernación, hasta las intendencias y concejalías.

De hecho, a los intendentes los había sorprendido la convocatoria conocida a comienzos de abril y no pocos habían expresado su disconformidad con desatar la interna en este momento político.

Qué se vota

Las autoridades a elegir son todos los integrantes del Consejo Provincial (presidente, dos vicepresidentes, secretario General, prosecretario, tesorero, protesorero, dos revisores de cuentas, cinco vocales, dos apoderados y un rector del "Instituto de Estudios Investigación y Capacitación"), los consejos departamentales, las unidades básicas y los congresales del Congreso partidario provincial (que nunca sesiona).

El llamado a internas se produjo cuando todavía no se sabía si la Provincia votaría con la Nación o se adelantaría. De todas formas, la coincidencia entre la renovación de cargos del PJ provincial y el calendario electoral general hacía dificultoso el proceso interno del peronismo tanto en un escenario de desdoblamiento como de unificación, como finalmente resolvió el gobernador y presidente del partido, Gustavo Bordet.

Según el cronograma electoral del fugaz período de internas que vivió el PJ entrerriano, la presentación de listas partidarias debía ser cerca entre el viernes 9 y el sábado 10 de junio. Y si se separaban las PASO entrerrianas, el cierre de precandidaturas para las Primarias estaría fechado el 10 de junio.

De igual forma, con un escenario de confluencia en la votación provincial y nacional, como finalmente ocurrió, las precandidaturas para las PASO del 13 de agosto se deben registrar el 24 de junio por calendario nacional. Y las internas del justicialismo provincial se votarían al día siguiente.

Autoridades actuales

Las autoridades vigentes del PJ entrerriano fueron electas por lista única en 2016, a pocos meses de la asunción de Gustavo Bordet en la Gobernación. Los cargos deberían haber ido a elecciones de los afiliados en 2020, pero la pandemia impidió que se celebren los comicios y los mandatos fueron prorrogados hasta que el contexto sanitario permitiese realizarlos.

Los dirigentes que permanecerán en el Consejo Provincial al menos hasta noviembre son, como presidente, el gobernador Gustavo Bordet; como vicepresidentes 1º y 2", el ex goebrnador Sergio Urribarri y el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo; como secretario General, el diputado provincial José Cáceres, y como prosecretaria, la ministra de Gobierno, Rosario Romero.

El tesorero es el ex diputado nacional Lautaro Gervasoni; la protesorera, la diputada nacional Blanca Osuna; en la Revisión de Cuentas están la senadora provincial Nancy Miranda y el presidente del instituto provincial de vivienda, Marcelo Bisogni.

Hay cinco vocales: el ex diputado y secretario General de UPCN en la provincia, José Ángel Allende; el ex intendente de Santa Elena y presidente del iosper, Silvio Moreyra; la ex titular del CGE y ex concejal de Victoria, Graciela Bar; el vocal de la Cafesg y líder de la UOCRA, Walter Doronzoro; y la ex convencional constituyente Celeste Perez.

Los apoderados son el abogado Rubén Cabrera y la ex senadora nacional Sigrid Kunath; y el rector Instituto de Estudios Investigación y Capacitación, el ex secretario de Cultura de la Provincia, Faustino Schiavoni.