El PJ Entre Ríos le puso fecha a sus elecciones internas

En la página web oficial del PJ entrerriano ya se encuentra la pestaña de "Elecciones Partidarias 2023", peor aún no hay información disponible sobre resoluciones de la junta electoral, requisitos para la presentación de listas o avales, entre otros datos de interés para participar del proceso.

Las autoridades a elegir son todos los integrantes del Consejo Provincial (presidente, dos vicepresidentes, secretario General, prosecretario, tesorero, protesorero, dos revisores de cuentas, cinco vocales, dos apoderados y un rector del "Instituto de Estudios Investigación y Capacitación"), los consejos departamentales, las unidades básicas y los congresales del Congreso partidario provincial (que nunca sesiona).

Aunque resta oficializarse el cronograma, se estiman algunas fechas, como el cierre del padrón, que sería el viernes 28 de abril y la presentación de listas, que sería entre el viernes 9 y el sábado 10 de junio.

El cierre de candidaturas internas se dará en coincidencia o muy cerca de la presentación de listas para las elecciones PASO provinciales, que todavía no se sabe si serán consonantes con las nacionales del 13 de agosto o se realizarán desdobladas y anticipadas. La fecha local la fijará el gobernador Gustavo Bordet, quien tiene tiempo hasta el 27 de abril para hacerlo.

En caso de que el primer mandatario decida adelantar las PASO entrerrianas, el cierre de listas estaría fechado el 10 de junio, es decir que podría coincidir con la presentación de candidaturas en las internas del peronismo.

De mantenerse la sintonía con el calendario nacional, y votarse las PASO en Entre Ríos el 13 de agosto, las candidaturas se deberán registrar el 24 de junio. Es decir que ya se conocerían los postulantes para las internas del justiicialismo provincial, que se votarían al día siguiente.

Autoridades actuales

Las autoridades vigentes del PJ entrerriano fueron electas por lista única en 2016, a poco meses de la asunción de Gustavo Bordet en la Gobernación. Los cargos deberían haber ido a elecciones de los afiliados en 2020, pero la pandemia impidió que se celebren los comicios y los mandatos fueron prorrogados hasta que el contexto sanitario permitiese realizarlos, lo cual llegó tres años después.

Los dirigentes que conducen actualmente el Consejo Provincial son, como presidente, el gobernador Gustavo Bordet; como vicepresidentes 1º y 2", el ex goebrnador Sergio Urribarri y el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo; como secretario General, el diputado provincial José Cáceres, y como prosecretaria, la ministra de Gobierno, Rosario Romero.

El tesorero es el ex diputado nacional Lautaro Gervasoni; la protesorera, la diputada nacional Blanca Osuna; en la Revisión de Cuentas están la senadora provincial Nancy Miranda y el presidente del instituto provincial de vivienda, Marcelo Bisogni.

Hay cinco vocales: el ex diputado y secretario General de UPCN en la provincia, José Ángel Allende; el ex intendente de Santa Elena y presidente del iosper, Silvio Moreyra; la ex titular del CGE y ex concejal de Victoria, Graciela Bar; el vocal de la Cafesg y líder de la UOCRA, Walter Doronzoro; y la ex convencional constituyente Celeste Perez.

Los apoderados son el abogado Rubén Cabrera y la ex senadora nacional Sigrid Kunath; y el rector Instituto de Estudios Investigación y Capacitación, el ex secretario de Cultura de la Provincia, Faustino Schiavoni.