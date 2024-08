El gobierno sumó a otro peronista de Concordia

El ex concejal y referente del bustismo de Concordia, Alberto Zadoyko, se sumó al gobierno. Es el cuarto dirigente de esa localidad en incorporarse.

Un cuarto dirigente del peronismo de Concordia dio el paso y se sumó al gobierno provincial. Se trata del abogado Alberto Zadoyko, referente del bustismo y ex jefe de la ANSES durante la presidencia de Alberto Fernández. Antes de él se sumaron Allfredo Francolini, ex intendente; y Eduardo Asueta, ex candidato a la intendencia.