El cruce de vehículos por el Túnel Subfluvial alcanzó un récord histórico en 2025

Durante el año pasado, transitaron por el túnel interprovincial 4.186.406 vehículos, con un pico en enero de 373.668 usuarios.

8 de enero 2026 · 20:36hs
El túnel se consolidó como infraestructura clave para la conectividad y el turismo de la región.

Gobierno de Entre Ríos.

El túnel se consolidó como infraestructura clave para la conectividad y el turismo de la región.

El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe difundió un informe que confirmó un nuevo récord histórico de tránsito por el Túnel Subfluvial “Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis”, reafirmando su rol estratégico para la conectividad, el turismo y el desarrollo productivo de Santa Fe y Entre Ríos.

“Estamos llevando adelante distintas tareas de mantenimiento, modernización y reacondicionamiento estructural del Túnel junto al Gobierno de Entre Ríos, pero estos números demuestran que hay que fortalecer y mejorar la logística entre ambas provincias tanto en materia productiva como turística”, señaló el ministro Gustavo Puccini.

La primer noche del Festival de Diamante se suspendió por la lluvia.

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

El mapa de fuego que dio a conocer el SMN y que involucra a Entre Ríos.

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Durante el año 2025, transitaron por el viaducto interprovincial 4.186.406 vehículos, con un pico histórico en enero de 373.668 usuarios, lo que significó un incremento del 5% respecto al mismo mes de 2024. Este crecimiento estuvo impulsado por el turismo hacia Uruguay y Brasil y por las campañas de promoción turística de ambos gobiernos provinciales.

El tránsito promedio diario se mantuvo entre 10.000 y 12.000 vehículos, con picos en fines de semana largos y eventos masivos como los carnavales, que generaron un impacto positivo en la economía regional. Otro dato destacado del informe fue que los meses de marzo y abril registraron un aumento del 8% respecto de 2024.

Por otro lado, el ministro Puccini remarcó que “desde el inicio de la gestión encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro tuvimos claro que debíamos transformar un ícono histórico en una infraestructura moderna que fortalezca la competitividad. El Túnel Subfluvial no es solo un enlace vial, es una política de Estado que acompaña al desarrollo productivo de dos provincias”.

Obras y mantenimiento del túnel

En 2025 se ejecutaron obras de preservación y modernización: sellado hidroactivo de las 36 juntas, construcción de 800 metros de banquina del lado santafesino y renovación del sistema de drenaje interno con tuberías de PVC de mayor durabilidad. Estas acciones mejoran la eficiencia y prolongan la vida útil del viaducto.

La Sala de Control fue equipada con 24 monitores LED de alta definición y un Smart TV UHD 4K de 70 pulgadas, optimizando el monitoreo del tránsito. Se incorporaron nuevos sistemas de seguridad, como matafuegos, equipos de respiración autónoma, pruebas hidráulicas y gabinetes renovados. Además, en diciembre se licitó la adquisición de equipos de videovigilancia y un sistema informático para fortalecer el centro de datos y la seguridad operativa.

También se implementaron medidas de eficiencia energética. Se reemplazó la iluminación fluorescente por tecnología LED en el interior del túnel, con un ahorro estimado de 372 millones de pesos anuales. A su vez, se licitó la compra de 400 luminarias LED externas, que permitirán reducir el consumo energético en un 48% y generar un ahorro superior a 54 millones de pesos por año.

Túnel Túnel subfluvial Entre Ríos Santa Fe
