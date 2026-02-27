Uno Entre Rios | Cecilia Goyeneche

El STJ anuló destitución de Cecilia Goyeneche y regresa la fiscal que investigó la corrupción de Urribarri

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anuló la destitución de Cecilia Goyeneche como Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción.

27 de febrero 2026 · 12:32hs
Cecilia Goyeneche fue destituida en 2022 por supuesto mal desempeño.

Cecilia Goyeneche fue destituida en 2022 por supuesto mal desempeño.

En un fallo que moviliza al ámbito judicial, el Superior Tribunal de Justicia, finalmente anuló el jury que destituyó a Cecilia Goyeneche como Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción de Entre Ríos. La resolución a la que accedió UNO significa el regreso a la Procuración de quien encabezó las investigaciones por corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri, condenado a 8 años de cárcel en el megajuicio de 2022 y con causas pendientes aún, como una por presunto enriquecimiento ilícito y otra por haber recibido supuestas coimas para beneficiar con contratos con el Estado al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.

Cabe recordar que en 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de Goyeneche y anuló la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos que en 2022 la destituyó. Fue el paso fundamental para que ahora el STJ resuelva dejar sin efecto el jury. La resolución fue firmada este viernes por un Tribunal especial (puesto que los titulares debieron excusarse por intervenir en planteos previos) conformado por los jueces María Alejandra Abud, Aranzazú Quiroga, Marcelo Baridón, Santiago Brugo y Mauricio Mayer.

El fallo de la Corte que abrió la puerta para el regreso de Goyeneche

La Corte fundamentó su decisión en los vicios graves observados en la integración de los órganos juzgadores y acusadores, lo que, según su criterio, vulneró las garantías del debido proceso y la defensa en juicio de la recurrente. "La gravedad de los vicios vinculados con las integraciones del órgano juzgador en sus diferentes etapas y del órgano acusador son suficientes para tener por acreditado un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio de la recurrente que, a su vez, exhibe entidad suficiente para variar la suerte de la causa y acarrear la nulidad del procedimiento a partir de la conformación del primer órgano juzgador", dice la resolución del máximo tribunal nacional fechada el 6 de diciembre de 2024.

En mayo de 2022, por mayoría, el Jurado de Enjuiciamiento votó por la destitución de Cecilia Goyeneche. Entonces, la presidenta del Jurado, Verónica Mulone, se expidió a favor del planteo de la acusada. Los últimos en emitir su voto fueron los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Carubia y Gisela Schumacher, el abogado Gonzalo García Garro y los legisladores peronistas Gustavo Zavallo y Armando Gay, quienes terminaron por definir el resultado: fue 5-2.

Así las cosas, el resultado mostró una decisión dividida pero en definitiva mayoritaria por el desplazamiento de Goyeneche: los que se inclinaron por la destitución fueron los vocales del STJ, Daniel Carubia, Juan Ramón Smaldone, Gisela Schumacher, el legislador del PJ, Armando Gay y el representante del Colegio de la Abogacía, Gonzalo García Garro. A favor del planteo de la exfiscal anticorrupción lo hicieron la titular del Jurado, Verónica Mulone, y el diputado peronista, Gustavo Zavallo.

Ahora, aquella decisión fue anulada y Goyeneche vuelve a la Procuración.

