Eugenio Medrano dejó de ser director de educación superior del CGE

Este 31 de diciembre Eugenio Medrano informó que dejará su función en el Consejo General de Educación.

De momento no hay reemplazo para Eugenio Medrano.

Eugenio Medrano quedó afuera de la estructura del Consejo General de Educación (CGE). Este miércoles 31 fue su último día como director de Educación Superior. El propio Medrano se encargó de comunicar la noticia a través de un estado de whatsapp.

De momento no hay reemplazo, y la función de la Dirección de Educación Superior será absorbida por la Dirección de Planeamiento Educativo del CGE, según confiaron fuentes oficiales a Entre Ríos Ahora.

El mensaje de Eugenio Medrano

“Estimados Rectores:

“En este cierre de año, les hago llegar un cordial saludo y mis mejores deseos para el próximo año. Asimismo, informo que a partir del primero de enero del 2026 dejaré de desempeñarme como Director.

“Por cualquier consulta o comunicación institucional, les solicito dirigirse al correo oficial correspondiente del Nivel o al teléfono fijo de la oficina.

“Saludos cordiales. Medrano Eugenio”.