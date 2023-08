Edgardo Kueider hizo un reclamo a Macri y a Cristina

Macri pidió a Edgardo Kueider que no dé quórum para aprobar pliegos de jueces. Cristina lo calificó de extorsión. El entrerriano respondió con un pedido a ambos

El senador Edgardo Kueider, a quien Mauricio Macri le pidió públicamente que no dé quórum para el nombramiento de jueces y fiscales, lo cual motivó fuertes críticas de Cristina Fernández de Kirchner, respondió este martes con un reclamo a ambos exmandatarios: "Que se enfoquen en los problemas de la gente".

A través de redes sociales, la Vicepresidenta alertó por las últimas definiciones del expresidente de la Nación y sus pedidos los legisladores Guillermo Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Alberto Weretilneck (Río Negro) para "no dar quórum".

Tras el fracaso en las negociaciones para aprobar en el Senado los pliegos de 75 magistrados, entre los que se encontraba la continuidad de la camarista Ana María Figueroa, próxima a cumplir 75 años, Macri calificó a la iniciativa de "muy peligrosa", ya que "después tienen estabilidad por mucho tiempo y eso hace mucho daño".

"Entonces yo les pido, ahí a tres senadores: Snopek, de Jujuy; Kueider, de Entre Ríos, y Weretilneck, que va a ser gobernador de Río Negro, que tengan un compromiso con la Patria y no dejen que nombren esos jueces militantes que han puesto en esas listas", puntualizó Mauricio en diálogo con TN.

Cristina, por su parte, sostuvo en las últimas horas en su Twitter: "¿Alguna vez viste y escuchaste que un expresidente y jefe de la oposición amenace y/o extorsione por televisión a un gobernador electo? ¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido anti-peronista pidiéndole a dos senadores peronistas que no den quórum impidiendo, de esa forma, que el Senado funcione? Ah! ¿Nunca lo viste, ni lo escuchaste, ni te lo imaginaste? Bueno… te tengo una sorpresa. Escuchá a Macri amenazando al gobernador electo de Rio Negro, Alberto Weretilneck y pidiéndole a los senadores peronistas Snopek de Jujuy y Kueider de Entre Ríos, que no den quórum en el Senado. Más mafioso no se consigue".

A continuación compartió el video con esas declaraciones:

La palabra de Kueider

El senador entrerriano se pronunció este miércoles al mediodía, pero no lo hizo para repudiar el pedido de Macri la que Cristina Fernández de Kirchner calificó de "extorsión". Lejos de coincidir con la titular del Senado, Edgardo Kueider afirmó que ambos deberían preocuparse por otros temas, como su proyecto para la reducción de la tarifa eléctrica.

"Los argentinos, y especialmente los entrerrianos, estamos preocupados por pagar una tarifa eléctrica más justa. Así me lo demandan desde hace mucho tiempo. Impulso en el Senado un proyecto que pone en discusión todo el sistema energético nacional y propone aliviar el bolsillo de cargos, impuestos y distorsiones que hacen que la tarifa eléctrica sea insostenible de pagar para familias, comercios y PyMEs", afirmó el legislador.

Luego, adjuntando una captura del tuit de Cristina, reclamó: "Invito al expresidente y a la Vicepresidenta a volver a poner el foco en solucionar los problemas del día a día de la gente".