Don Uva: robaron una yegua utilizada para equinoterapia

Quienes robaron a Nena, la única yegua con que contaba el equipo de profesionales del centro de día Don Uva para brindar equinoterapia no podrán dimensionar el daño que han hecho. Nena, una yegua de 15 años, tenía las características necesarias para acompañar el tratamiento terapéutico de un grupo de 60 personas de entre 20 y 80 años con algún tipo de discapacidad. Desapareció del predio el viernes pasado, y a pesar de la búsqueda tanto de la policía de Entre Ríos como de la comunidad de la Obra, aún no hay novedades de su paradero. Ayer fue el momento más triste para la comunidad, cuando por la mañana llegaron los talleristas del centro de día y no vieron a Nena en el corral. "Fue traumático", contó a UNO Osvaldo Carboni, uno de los profesionales orientadores que trabajan en el lugar y específicamente en el sector granja.