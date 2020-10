Dolores Etchevehere ratificó la denuncia por extorsión

"Pudo detallar los aprietes de todo tipo que sufrió en todos estos años, en particular cuando su hermano Luis Miguel Etchevehere era ministro de la Nación en el gobierno de Mauricio Macri. Además, mencionó a todos los funcionarios que, enviados por su hermano Luis Miguel, ejercían presión y violencia sobre ella", apuntó Proyecto Artigas.

También, la red integrada por movimientos sociales, abogados y comunicadores, informó que "no se dio lugar a la recusación pedida por el abogado de los Etchevehere" y, por esa razón, el magistrado Raúl Flores "seguirá siendo el juez de primera instancia".

"Vemos que hay una intención de los Etchevehere de instalar que el juez fue corrido, esto es mentira", planteó Proyecto Artigas.

La declaración de Dolores Etchevehere se concretó desde el campo familiar en disputa, Casa Nueva, en Santa Elena, provincia de Entre Ríos, en el marco de una denuncia por extorsión que presentó contra sus hermanos.

El juez federal Daniel Rafecas delegó la investigación en la fiscalía de Federico Delgado, quien había convocado para hoy a la denunciante para que ratifique su denuncia en una audiencia vía Zoom.

Dolores Etchevehere se encuentra en la vivienda del predio Casa Nueva, ubicado en la localidad de Santa Elena, en Entre Ríos, sin poder salir debido a que productores que apoyan a sus hermanos, entre ellos el exministro de Agroindustria del macrismo, Luis Miguel Etchevehere, mantienen ocupada la salida del campo, impidiendo el egreso e ingreso de personas.

"El ingreso a la estancia sigue controlado por los hermanos Etchevehere, por lo que no se permite el ingreso de personas, ni herramientas para poder trabajar mejor. La novedad es que están limitando el ingreso de los empleados, suponemos que para intentar generar una crisis en relación al ganado, lo cual quedó demostrado en el tuit de Luis Miguel Etchevehere con la foto de un carnero muerto", indicaron desde el proyecto Artigas.

"Nosotros nunca impedimos el ingreso del personal ni el cuidado de los animales, todo lo contrario, nos pusimos a disposición para ayudar y respetamos todas las decisiones que tomaron estas personas". agregaron.

Luego de su declaración, Dolores Etchevehere insistió en denunciar "el clima violento" que se da frente a la propiedad que reclama como propia y se preguntó "por qué molesta tanto" su postura.

"Me dio pena ver a un exministro debajo de un toldo pero con gente que lo vitoreaba con los pies en el barro", ironizó Dolores Etchevehere sobre el acto del domingo de sectores que apoyan a sus hermanos varones, y consideró que esos respaldos "son para que los estudie un sociólogo o un antropólogo".

"Más que enrarecido, hay un clima violento, que va in crescendo. Además de lo que ya vimos en los medios, esta avanzada con tractores, camiones, jinetes, más las cadenas y los candados… Si sumamos los insultos que recibo todos los días... Ahora anuncian que en los próximos días van a fumigarnos. Es tremendo. Esto no tiene antecedente. No sé si algún periodista registra que esto es inédito, que es exacerbado. Deben estar preocupados porque el proyecto y nuestra intención implica a mucha gente. Queremos trabajar para alcanzar la soberanía alimentaria. Y sin perder de vista eso de tierra y trabajo para todos", dijo en una entrevista con la agencia Télam.

Sobre su declaración dijo: "Estuve cerca de dos horas y media ante el fiscal (Federico) Delgado. Fue muy intenso, porque tuve que recapitular sobre muchos puntos. Por suerte la justicia federal ya está investigando sobre esto. Porque la justicia de Entre Ríos no asegura mis garantías. Por eso interviene la justicia federal. Estoy satisfecha con eso.