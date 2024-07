Docentes privados también rechazan propuesta y habría paro

La propuesta del gobierno provincial consistía en una oferta bimestral con los siguientes puntos:

para el mes de julio , un incremento del 5 %;

, un para el mes de agosto , un incremento según porcentaje de inflación de julio ;

, un ; una suma fija no remunerativa y no bonificable para trabajadoras/es activas/os de $120.000 a pagar en tres cuotas iguales (julio, agosto y septiembre)

de $120.000 a pagar en tres cuotas iguales (julio, agosto y septiembre) un incremento del haber mínimo a $ 418.000 a partir del mes de julio

El rechazo, informó SADOP, responde a "la difícil situación salarial que atraviesa el colectivo docente entrerriano, teniendo en cuenta que, desde enero y hasta el mes de junio de 2024, el incremento en las remuneraciones fue de un 43%, mientras que el índice de inflación para el mismo período se ubicó en un 79,8%".

Salarios de pobreza

Asimismo, mientras la Canasta Básica Total para una familia tipo actualmente es de $873.169, el gobierno provincial ofreció un sueldo mínimo garantizado de $418.000.

Desde SADOP Entre Ríos consideraron que esta propuesta "constituye una profunda y sistemática precarización del salario de las y los trabajadores (...) sumado al descuento adicional establecido en el Decreto 1576-24 GOB del 3% para la Caja de Jubilaciones".

También destacaron que la propuesta comprende incrementos mediante sumas fijas no remunerativas y no bonificables (bonos), que "promueven la precarización del salario, situación que es aún más compleja en nuestro caso debido que hay empleadores de instituciones no subvencionadas que se resisten a abonar el mismo por su naturaleza no remunerativa". Asimismo, señalaron desde el gremio que resulta "inequitativa al ser por agente y no por cargo".

Al respecto, el secretario Gremial de SADOP, Diego Eduardo Secchi, amplió que “las compañeras y compañeros docentes han rechazado la propuesta ofrecida y reclaman medidas de acción directa, las cuales serán evaluadas considerando los acuerdos a arribarse en el marco del frente gremial docente”.

Finalmente, instaron al gobierno provincial a "garantizar salarios que reconozcan la importancia de cada docente como garante del derecho a la educación".