Docentes de Educación Profesional Secundaria exigen el pago de sueldos atrasados

Trabajadores del área de Educación Profesional Secundaria (EPS) exigen respuestas al CGE ya que aún no han percibido sus sueldos

Docentes que se desempeñan en colegios con el programa de Educación Profesional Secundaria (EPS) exigen respuestas al Consejo General de Educación (CGE) ya que no percibieron sus sueldos correspondientes a noviembre y, casi a finales de mes, aún no cuentan con respuestas.

Una de las docentes afectadas, quien decidió brindar su testimonio de forma anónima, detalló a UNO: “Desde la semana pasada nos vienen pateando la liquidación de nuestros sueldos. Siendo 21 de diciembre no las tenemos y tampoco sabemos si nos pagarán”. En este sentido agregó que desde el área de Liquidaciones del CGE “no hay información”: “Nos dicen que este asunto depende de Casa de Gobierno donde, teóricamente, no hay quien firme las liquidaciones porque aún no se nombró a un nuevo Director de esta área”.