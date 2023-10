Docentes denuncian irregularidades en el proceso de titularización de cargos

De acuerdo a la denunciante, los acontecimientos ocurrieron en una instancia escrita y oral en las fechas 6 y 17, donde se habría incumplido la resolución 1200/22 CGE que establece que, para aprobar el Sistema de Oposición, se debe aprobar un coloquio final, cuya nota final es inapelable . En esta línea la denunciante comentó que se vulneró su derecho de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación. "En la planilla de evaluación, presentada a los cuatro días de haber sido la instancia escrita, de un total de 11 participantes cuatro desaprobaron con menos de siete y que, al momento del coloquio final de vice-dirección con fecha 18 de octubre, una de las cursantes desaprobadas se presenta a la defensa de los dos cargos, dirección y vice, alegando los tutores de manera manifiesta, oral y no por escrito, que la cursante tenía esa posibilidad porque 'se habían confundido de nota'" .

Docentes.jpg

Cabe recordar que el Consejo General de Educación (CGE) lleva adelante el concurso extraordinario de antecedentes y oposición que finalizará con la titularización de más de 1.300 cargos de todos los niveles y modalidades, de la que participaron 5.320 docentes de toda la provincia. El ciclo de formación para el concurso es organizado y articulado por el gobierno provincial a través del CGE, Agmer y Amet. Tras esta instancia formativa se hizo una intervención institucional que finalizó con un trabajador integrador junto a su defensa y argumentación de la propuesta de trabajo institucional en un coloquio.

concurso-docente.jpg

Censurando los nombres de los tutores, la docente relató: "En instancia del Trabajo Integrador Final (TIF) escrito, los tutores del aula primero (...) leyó las intervenciones de la instancia institucional y habló al otro tutor (...), quien se dirigió a tres mesas a leer las intervenciones; luego informaron delante de las cursantes que tres trabajos que estaban siendo utilizados contenían normativa y bibliografía pro que ellos no iban a retirar la hojas. Situación que deja en evidencia de qué cursantes eran las intervenciones y además da visibilidad a la necesidad de aprobar selectivamente a cursantes y dejando, de manera manifiesta, la no aplicación del Instructivo para la Cuarta Instancia de Elaboración y Presentación del trabajo integrador y Quinta Instancia Coloquio Integrador Final y consideraciones sobre la sistematizaciones y organización de la documentación del concurso, enviada por Comisión Central del concurso Extraordinario de antecedentes y oposición N° 192, página tres. En esta instancia, la veedora gremial de la ciudad no intervino ante la explícita situación".

En esta línea, la denunciante agregó: "En ningún trayecto del Nodo 3 hemos tenido retroalimentación por parte de los tutores, quienes a días de haber finalizado el cursado, aún no han respondido consultas realizadas durante las cinco clases del nodo". Finalmente, solicitó "se revean las irregularidades planteadas por mí y por otras integrantes del aula a fin de garantizar el derecho a una formación profesional con igualdad de oportunidades".