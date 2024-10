Discapacidad: siguen los problemas con los pasajes gratuitos en viajes de larga distancia

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) emitió hace una semana un comunicado informando que se está controlando que las empresas cumplan con los cupos de gratuidad en los pasajes para las personas con certificado único de discapacidad (CUD). La medida surgió luego de que numerosos usuarios denunciaran que no pudieron acceder a los pases debido a que hay compañías que aducen que ya no brindan un servicio público y no están obligadas a cumplir con este derecho.

No obstante, la CNRT explicó: “La desregulación del transporte automotor de media y larga distancia, impulsada por la Secretaría de Transporte, no implicó la eliminación de la gratuidad en los pasajes para las personas con certificado de discapacidad, por lo que las empresas deben continuar brindando el servicio”.

micros colectivos ómnibus larga distancia seguro pasajeros terminal de ómnibus Paraná.jpg

“En los últimos días se registraron algunos casos donde no se respetó esto, por eso la CNRT ya intimó a 44 empresas a cargar los servicios en el sistema de solicitud de pasajes para personas con certificado de discapacidad y seguirá fiscalizando el cumplimiento de este requisito para que, si no se revé el accionar, se lleven adelante las sanciones correspondientes”, indicaron desde el organismo.

Incumplimientos reiterados

Pese a esto, personas que cuentan con CUD vienen reportando inconvenientes para viajar. Un caso se dio este sábado, cuando una paranaense que viajó a otra provincia recibió el boleto de ida de una empresa, pero no el de regreso que había gestionado con anticipación con otra compañía, aun habiendo accedido al cupo y cuando la solicitud figuraba “activa” en la página de la CNRT.

Al consultar en la ventanilla de la Terminal de Paraná, le dijeron que “están suspendidos los pases para personas con discapacidad desde el 14 de este mes”, y le indicaron que tenía que llamar a la oficina situada en Retiro, al número 0810 345 0672. Al hacerlo, quien la atendió, de nombre Daniel, le aseguró: “Sólo se están entregando pases a quienes tienen el certificado de Incucai o con CUD trasplantadas o con cáncer, los otros están suspendidos”. Al consultarle el motivo, señaló: “Es decisión del gobierno, porque la empresa tiene un convenio para ofrecer los pases, pero el gobierno demora los pagos, o directamente no los está realizando por el hecho de que se está reestructurando todo”.

Colectivos.jpg Los pasajes gratuitos para personas con discapacidad son un derecho establecido por ley Archivo UNO

Daniel le sugirió a la pasajera que comprara el pasaje que necesitaba para volver a Paraná, ya que no se lo iban a enviar, negándose a informar su apellido ante el requerimiento de la usuaria, y haciendo hincapié en que “es un problema de la CNRT, no de la empresa”, y brindando una confusa explicación: “Los pasajes son la CNRT, no de nosotros. Ellos nos mandan la solicitud y nosotros los emitimos, pero obviamente no estamos recibiendo ninguna solicitud de la CNRT, porque no hay orden de que no se realicen. Así que se tiene que comunicar con la CNRT y ahí tiene que hacer el reclamo”, recalcó.

Al llamar nuevamente a la boletería en Paraná y hablar con el encargado, recibió una respuesta similar: “Están suspendidos, porque el gobierno nacional dispuso que el transporte de pasajeros ya no sea un servicio público, entonces no están obligados a otorgar un pasaje a personas con discapacidad. Eso está confirmado”, dijo.

Ante una nueva negativa, la mujer optó por comprar el pasaje de vuelta, gastando casi 46.000 pesos, pero no se resignó y horas más tarde volvió a llamar al 0810 345 0672. Esta vez quien la atendió le dijo que iba a emitir el pasaje gratuito, tal como indica la ley, pero debía efectuar antes la devolución del que había comprado, ya que sino el sistema no le permitía proseguir porque ya figuraba en la lista de pasajeros. Tuvo que hacerlo por la misma vía de la operación y le retuvieron el 20% por la devolución dentro de las 48 horas, así que perdió más de 10.000 pesos por este motivo y por el cobro de la comisión del servicio.

Vulneración de derechos de personas con discapacidad

También Fátima Heinze, presidenta de la Asociación Alguien como yo FQ, que acompaña a personas con fibrosis quística, comentó: “En mi caso, tengo el CUD y tengo la credencial del Incucai, y generalmente viajo con esta credencial, porque es más fácil conseguir pasajes. Pero hay muchos pacientes en la Asociación a los que les denegaron el pasaje con el CUD. Han tenido problemas con eso y una de las chicas tuvo que gastar en un pasaje el viernes pasado porque no le otorgaron el boleto gratuito”.

CUD.jpg

En este marco, refirió: “Las empresas no los están entregando. Ya lo informé a la Defensoría del Pueblo de Paraná, hablé con Cecilia Pautaso, la defensora adjunta, y dijo que iban a hacer una denuncia porque no se estaba cumpliendo con la entrega de pasajes; y además cada uno de los chicos efectuó su denuncia en la CNRT, porque aparte de que no se está cumpliendo la entrega, te piden que lo saques por la página, pero nunca hay cupo, o no te da cupo para las fechas que necesitas ir a los controles, tenés que hacer magia para poder llegar”.

Aconsejan denunciar a la CNRT

Efectivamente UNO pudo comprobar que la empresa cuestionada no figura con cupos en la página www.reservapasajes.cnrt.gob.ar, donde las personas con CUD deben gestionar los pasajes: directamente ya no pone a disposición el servicio para que se cumpla con el derecho de las personas con discapacidad a adquirir su pasaje gratuito, como sí lo hacen otras firmas.

Ante la consulta de este medio, tanto desde la Defensoría del Pueblo de Paraná como la de Santa Fe confirmaron que la entrega de pasajes gratuitos a personas con certificado de discapacidad sigue siendo un derecho que debe estar garantizado, e instaron a que en caso de incumplimiento se haga la denuncia en la CNRT, gestión que puede hacerse online, ingresando a www.control.cnrt.gob.ar o llamando al 0800 333 0300. Sobre este punto, la defensora adjunta en la capital entrerriana, Cecilia Pautaso, confirmó a UNO que desde la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) se hizo una presentación a nivel país, e instó asimismo a hacer lo propio en la CNRT en cada caso que se presente.

Desde el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) también están atentos al tema, más allá de que sea una ley nacional la que protege el acceso a la gratuidad en los pasajes de las personas con discapacidad y Nación debe llevar adelante los controles.