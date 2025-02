Discapacidad: padres imploran a Iosper que pague los reintegros

Vulneración de derechos de personas con discapacidad

Dos semanas atrás un grupo de padres de niños con discapacidad autoconvocados se reunió frente a la sede de calle Andrés Pazosen Paraná, para hacer un reclamo de manera masiva ante los retrasos para el pago de reintegros por prestaciones médicas. En este marco, los interventores de Iosper, Mariano Gallego y Mariana Alegre, prometieron soluciones.

María Iosper2.jpg Por su discapacidad, María neecsidad continuar con sus tratamientos

En el caso de Osvaldo y Jaime, que viven en la zona de Chajarí y se dedican a la docencia, siguen reclamando. Si bien cuando hicieron público su caso la obra social les abonó una parte de la deuda, siguen en la espera de que se regularicen los pagos. “Hay que ser padres de un niño con discapacidad para poder sentir empatía ante la mora en los pagos de Iosper. En nuestro caso, después de salir a los medios provinciales, nos pagaron hasta septiembre, pero aún siguen debiendo los últimos tres meses del 2024. Hay otros padres con los que he hablado a los que les deben a los profesionales desde julio de 2024. La verdad nos sentimos con mucho desgaste y angustia”, publicó en sus redes sociales Osvaldo, con visible impotencia, invitado a otras personas que están en la misma situación a continuar con este reclamo de manera colectiva: “Después de tanto reclamo en vano, juntémonos y hagamos algo por favor”, imploró.

Necesidad de continuar con las terapias

La angustia es entendible: lo que piden es que se regularicen los pagos de los reintegros por las prestaciones de las que ellos se hacen cargo frente a los profesionales e instituciones donde su hija María realiza sus tratamientos para que su salud pueda mejorar y sostener su calidad de vida. “Nuestra hija tiene Certificado Único de Discapacidad (CUD), con diagnóstico de agenesia del cuerpo calloso, Síndrome Alcohólico Fetal (SAF) y Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD). Su diagnóstico, avalado por el neurólogo, era que no iba a caminar, y gracias a todo el apoyo profesional ha logrado avances maravillosos, increíbles, impensados y sumamente favorables”, explicaron anteriormente en la misiva enviada al gobernador de Entre Ríos y que también compartieron con UNO.

María Iosper 1.jpg

“En el centro de equinoterapia al que va María no empiezan las actividades porque no pagaron. No hay miras de que paguen y este mes María no va a tener terapias y supongo que en la provincia son varios chiquitos que están en la misma situación”, lamentó Osvaldo, y remarcó con desazón: “Encima no hay manera de comunicarse con Iosper Central. No atienden ningún teléfono fijo, y desde Portería y el 0800 que tienen no pueden pasar a los internos, es una impotencia total”.

Acción colectiva

Por último, llamó a la acción a los padres que están pasando por lo mismo para que se pueda impulsar el reclamo con más fuerza, y recalcó que se están vulnerando los derechos de los niños y jóvenes con discapacidad. “Desgasta un montón, pero no se puede bajar los brazos, porque lo que está peligrando son las terapias para personas con discapacidad si no pagan en su totalidad el año 2024. En general deben muchos meses, hasta seis en algunos casos. Si nos unimos el reclamo tiene más fuerza”, concluyó, con la esperanza de que su hija pueda seguir con sus tratamientos, ya que interrumpirlos puede tener terribles consecuencias en su salud.