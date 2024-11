Discapacidad: la justicia obligó a una empresa a entregar a una usuaria pasajes gratis

El organismo presentó también hace un mes una medida cautelar ante la justicia para que las empresas de transporte cumplan con esta obligación, pero la negativa persiste. Además, se reunió hace tres semanas con la Defensoría del Pueblo de la Nación para analizar esta situación.

Acciones a nivel provincial

Marcia López, defensora del Pueblo de Paraná, dialogó con UNO sobre este tema, y comentó que en la Defensoría recibieron varias consultas de usuarios con CUD que se encontraron con que no pueden acceder a los pasajes gratuitos en colectivos de larga distancia para saber cómo proceder. “A partir de ahí nosotros empezamos a hacer las averiguaciones con Iprodi para saber si estaban interviniendo, y después nos juntamos también con el subsecretario de Transporte de la provincia (Juan Diego Elsesser), quien nos manifestó que dentro de Entre Ríos eso estaba garantizado y también en el transporte urbano”, señaló.

Empresas no entregan pasajes para personas con discapacidad.jpg Empresas no entregan pasajes para personas con discapacidad

Medidas conjuntas para que se respete la entrega de pasajes gratis

También la semana pasada López, junto a la defensora adjunta, Cecilia Pautaso, se reunieron con distintas asociaciones que bregan por los derechos de las personas con discapacidad para informarles que junto con la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), y al respecto precisó: “El 29 de octubre se presentó una nota ante la CNRT solicitando información sobre si habían tenido denuncias, qué es lo que habían hecho en relación a ello y cuáles son las acciones a seguir en función de esta falta o este incumplimiento de las empresas. El día 1° de noviembre nos contestaron informando todas las constataciones que se habían hecho desde la Delegación de la CNRT que está en Retiro y cuáles son las empresas que habían incumplido, la cantidad de actas que se habían labrado y cuáles eran las sanciones para esas empresas. Además nos informaron que, conforme a instrucciones de la Gerencia de Asuntos Legales y Jurídicos, habían iniciado una medida cautelar contra la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) en Jurisdicción Nacional. Eso todavía no está resuelto, o al menos no nos han notificado todavía que lo esté”.

Reunión de Defensorías en Santa Fe.jpg Hubo una reunión de la Defensoría de Santa Fe y la de Paraná por este tema

Asimismo, informó que fue convocada por el defensor de Santa Fe, Jorge Henn, junto colectivos de personas que trabajan en la temática de discapacidad, y definieron firmar un “Manifiesto en Defensa del Derecho al Transporte, donde se ratifica la plena vigencia del derecho de la persona con discapacidad de acceder gratuitamente al transporte público, de acuerdo a las normas nacionales y a las condiciones internacionales”, y añadió: “También instamos a que la CNRT continúe supervisando y sancionando cualquier incumplimiento, y expresamos nuestro respaldo a la medida cautelar solicitada ante el Poder Judicial por esta Gerencia de Asuntos Legales y Jurídicos”.

Vulneración de derechos

Laura Petrucci, presidenta de la Fundación Crisálida –que acompaña a niños y adolescentes oncológicos y a sus familias–, participó la semana pasada de la reunión efectuada en la Defensoría del Pueblo de Paraná, explicando a UNO que recibieron hace poco el llamado de una mamá cuyo hijo es paciente oncológico y además tiene certificado de discapacidad, que les contaba que en una empresa le dijeron que ya no otorgaban más pasajes gratis. “Ellos viajan de Ramallo a Paraná y que pase esto puede poner en riesgo la salud de los chicos que tienen que continuar con sus tratamientos”, analizó, y agregó: “Dentro de la provincia la situación es distinta, porque llevan a los chicos oncológicos en ambulancia o en autos pertenecientes al municipio. Esto fue siempre así y por ese lado estamos tranquilos, porque de alguna manera hay solución más allá del tema del colectivo”.

Acto seguido, indicó: “La ley oncopediátrica establece que el paciente tiene que vivir a más de 100 kilómetros de distancia para tener el pasaje gratis. Pero no es así con el certificado de discapacidad, y a pesar de eso no se están entregando los pasajes. En este sentido, me parece súper importante que trabajemos en conjunto todas las instituciones, no solamente de la sociedad civil, sino que también el Estado y los organismos como la Defensoría del Pueblo”.

CUD.jpg

También estuvo presente en este encuentro María Emilia Segovia, quien pertenece a la Asociación Civil de Ayuda Mutua para pacientes con Artritis Reumatoidea (AMAR) y comentó a UNO: “Pertenezco a este grupo de pacientes con artritis reumatoidea y enfermedades reumáticas, y tengo certificado de discapacidad. Lo que está pasando ahora es que al ingresar a la página donde se deben gestionar los pasajes gratuitos ni siquiera figuran ya los cupos de determinadas empresas. O sea, no los están otorgando. Y cuando uno va a la ventanilla, recibe como respuesta de parte de quien atiende que no se encargan de eso, que hay que gestionarlo por la página. Las empresas se lavan las manos con esto”.

“Viajo por cuestiones de salud y en mi caso puedo buscar una alternativa para atenderme en Paraná, o esperar a que esto se solucione. Pero hay gente que no, que tiene que ir a Buenos Aires o a otra provincia por su tratamiento y no puede esperar. Me pregunto ¿hasta dónde no es abandono de persona dejar sin viajar a alguien que necesita viajar por cuestiones de salud?”, concluyó.